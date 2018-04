V Karlovicích vznikne přírodní park

Zábavu, ale i poučení o přírodě má návštěvníkům v budoucnu nabídnout park v Karlovicích u Turnova.Karlovice - Unikátní zábavní přírodní park vzniká v Karlovicích u Turnova. Na ploše přibližně deseti hektarů by tu měl vyrůst areál, který návštěvníkům umožní volný pohyb v krásném přírodním prostředí, nabídne jim základní ekologickou osvětu, ale třeba i atrakce pro děti. „Naše představa je, že by tu lidé mohli dělat i věci, které jsou zakázané v chráněné oblasti, že by se tu mohli chovat uvolněněji - třeba nejenom chodit po trávě, ale i lozit po stromech nebo po skalách,“ popsal jeden z autorů projektu Tomáš Tomsa z občanského sdružení Alternativa 3000. „Chceme, aby se hosté bavili, byli v přírodě a dostali ještě i nenásilný impulz, aby začali uvažovat ekologicky. Pravděpodobně se projekt v budoucnu rozštěpí na dva - ekologickou osvětu bude zajišťovat Alternativa, komerční využití parku nějaký náš partner.“ V těchto dnech vznikaly v jedné z částí areálu dvě jezírka pro obojživelníky. „Je to součást budoucí naučné stezky. Jezírka budou mít v průměru asi patnáct metrů, povede k nim cesta, všechno to je u lesa, mezi skalami,“ poznamenal Tomsa. „Na vybagrování jezírek jsme získali grant od Libereckého kraje.“ Jak Tomsa dodal jedná nyní Alternativa s majitelem pozemků o jejich odkoupení. „Jsou to shodou okolností pozemky, které kdysi patřily rodině mecenáše Bohuslava Jana Horáčka. Jejich současný majitel je nakloněný tomu, aby našly nějaké nové využití.“ Do budoucna by se měl areál stát například trvalou základnou pro slavnosti slámy, jejichž první ročník pořádala Alternativa 3000 letos v srpnu. V průběhu jednoho týdne nabídli pořadatelé návštěvníkům stánky s tradičními řemesly a občerstvením, divadelní a hudební vystoupení, bludiště v kukuřičném poli, či atrakce pro děti. Slavnosti navštívilo kolem deseti tisíc lidí. „Je to skloubení zábavy a trávení volného času, které se odehrává v přírodě a je přitom k přírodnímu prostředí šetrné. Takže to splňuje naše představy o udržitelném cestovním ruchu, o tom, že by se Český ráj měl nabízet turistům především jako ekologicky čistý region,“ doplnil Tomsa. S tím souhlasí i starostka Karlovic Vlasta Špačková. „Určitě je to dobrá nabídka pro turisty. Může to odvést lidi z nejpřetíženějších partií Českého ráje. To je přesně to, co v Českém ráji potřebujeme - připravit pro hosty pestřejší možnosti pro trávení volného času,“ potvrdila Špačková.