V Joshua Tree National Parku si budete připadat jako na divokém západě

Co se dá dělat na poušti? Třeba se vydat do oázy nebo ke ztracenému lomu či prozkoumat tajné skrýše někdejších lupičů dobytka. Pokud přijedete do parku z jihu (po dálnici č. 10 od Los Angeles), ocitnete se na Coloradské části pouště. V této sušší části národního parku Jozuovy stromy nerostou. Najdete zde ale cholla kaktusy.



V jiní části parku objevíte oázu Ztracených palem (Lost Palm). Po pětikilometrové túře v údolí je skupinka "ztracenců" přímo balzámem na sluncem sežehlou duši. Na výlet se vybavte nejméně litrem vody na osobu. Jen blázni, jako my, věří, že mohou jít jen část trasy s půl litrem vody. Vrátit se z půli cesty nelze. Pohádkově krásná krajina vás nutí nevzdávat se a dojít až do zapomenuté krajiny s několika palmami a překrásnou vegetací.



Během dne slunce neúprosně sžírá vše živé, časně ráno vás naopak probudí zima. Ale ráno stojí za to. S šestou hodinou ranní se slunce vydává na svůj horizont, aby ozářilo nepřirozeně červeno-žluto-zlatou barvou poušť. Její ticho a barvy pro některé zůstanou jedním z nejsilnějších zážitků cesty do Spojených států.



Chcete se ponořit do představ o divokém západě? Chcete se stát zlodějem dobytka? Schovejte se za skalní monzonitové útvary - Hidden Valley. Do údolíčka s nevšední flórou, do kterého vede jedna stezka, se v polovině 19. století uchylovali pašeráci, honáci a zloději dobytka se svou kořistí. Necelé dva kilometry dlouhá naučná stezka v americkém stylu vám přiblíží jejich život.



Uzdu své fantazie můžete popustit také na 2,7 kilometrů dlouhé stezce Skull Rock Trail. Rozmanité skalní útvary ve tvaru koulí, válců, hřebínků vám mohou připomínat i třeba lidskou lebku, podle které tato trasa dostala název.



Další z významných zastávek na východě parku připomínající život na sklonku 19. století je přehrada Barker Dam. Ačkoliv v parku spadne jen minimum srážek, přehrada vybudovaná honáky se stala pro dobytek jediným zdrojem vody.



Jiná túra vás může zavést k zapomenutým dolům Lost Horse Mine. Některá zařízení a budovy jsou prý stále funkční. Fyzicky zdatní lidé si mohou naplánovat výstup na Ryan mountain. Během pětikilometrové trasy s převýšením 300 metrů vás bude slunce neúprosně sžírat.



Nejlépe se s parkem rozloučíte na vyhlídce Key view. Ta vám nabízí donekonečna se táhnoucí rozhled na poušť se skalními útvary. Odkud ale pochází název Juky krátkolisté? Pojmenovali ji Mormoni v padesátých letech 18. století. Rozvětvený strom jim připomínal rozpažené ruce biblického proroka Jozuy, který je vedl do země zaslíbené.