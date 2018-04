V Jizerských horách propojí lyžařská centra

"Žádné výraznější změny ještě letos nechystáme, už bychom je nestihli před zimou připravit. Jízdné zůstane víceméně stejné, akorát budeme trochu jinak upravovat terén,“ podotkl Pavel Bažant, ředitel TJ Bižuterie.

Do budoucna ale plánuje nový provozovatel řadu novinek. Kromě spojení s dalšími středisky by kopec měl být i uměle zasněžován a upraví se také parkovací plochy. "Výhledově by tu měl jezdit také skibus,“ dodal ředitel. Změnu provozovatele vítá i město Desná v Jizerských horách.

"Myslím, že areál nabídne lyžařům lépe upravený svah i zázemí,“ podotkl starosta Marek Pieter. Podle něj totiž TJ Desná nemá tolik prostředků, aby mohla investovat do výkonnějšího a modernějšího zařízení.

„Stará se o několik dalších oddílů, takže těch peněz na investice už moc nemá. A pokud do areálu vstoupí takový profesionální partner jako TJ Bižuterie, tak to určitě bude jenom prospěšné,“ dodal starosta.

V to doufají i v TJ Desná. Kopec by si modernizaci prý zasloužil. "My ji nejsme schopni zainvestovat,“ prohlásil jeden z představitelů tělovýchovné jednoty. "Zatím půjde ale jen o roční zkušební provoz a pak se uvidí, jak se dohodneme dál,“ dodal.

TJ Bižuterie už v Desné spolupracuje na rozjezdu oblíbeného lyžařského areálu Křížek. Do dvou až tří let by tu mohla vyrůst nová sedm set metrů dlouhá lanovka a dva kratší vleky.

Investovat do staronového Křížku chce podnikatel Jaroslav Zeman. Ten by chtěl mít v areálu stejný odbavovací systém jako na Špičáku. On sám prý ale středisko provozovat nechce, a tak jednou z možností je, že se toho ujme právě TJ Bižuterie.