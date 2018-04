V Jindřichově Hradci straší bílá paní

Na druhém nádvoří pod gotickým hradem vás po setmění přivítá zdejší ponocný. Brzy se přidá správce hradu, starý vykuk a "mlsný kocour", který si kromě správcování hledí i pěkných mladých děvčat.

A, světe, div se, dokonce se za nimi v noci krade oknem až do postele! To se stalo i hezké ševcové, Aničce, a že vzal její Jakub pana správce pěkně přes záda, musela se Andulka s manželem rozloučit. Toho nechal správce na třetím nádvoří zavřít do klády. A co dál?

Za kuchtíky do zámecké kuchyně

Na zámku se objeví znenadání záhadný jezdec. Pokud chcete rozluštit jeho tajemství, musíte si pospíšit za ponocným do Černé kuchyně. S kuchtíky tam proberou všechny zámecké klepy, a protože nejsou lakomí, čeká vás i něco dobrého na zub.

Ponocný vás dovede do zámecké kaple svatého Ducha, ukáže vám rozzářenou mluvící kašnu a přivolá vás do hradní jeskyně grotty, kde dojde k nejdůležitější události večera - odhalení oné tajemné osoby.

Podíváte se i do zámeckého rondelu, unikátního architektonického klenotu se zlatým štukováním. Ti nejrychlejší z vás možná nakonec spatří ducha Perchty z Rožmberka neboli bílou paní.

Tři prohlídkové trasy pro denní návštěvu

Trasa A (Nové stavení Adama II. z Hradce) vás zavede do renesančních, barokních, rokokových, empírových a klasicistních pokojů. Především renesanční Zelené pokoje jsou skutečnou historickou lahůdkou. Ocitnete se v životě pánů z Hradce, Slavatů i Černínů, kteří byli posledními majiteli jindřichohradeckého zámku.

Trasa B (Gotický hrad) vás provede středověkým hradem s kaplí svatého Ducha, Svatojiřskou legendou z roku 1338, se slavnou Jindřichohradeckou madonou z roku 1460 a s dosud funkční Černou kuchyní, kde vařila svým poddaným vždy na Zelený čtvrtek bílá paní sladkou kaši.

Třetí trasa, C, prochází interiéry 18. a 19. století. K této trase patří i prohlídka zahradního rondelu, jedinečné stavby v evropském měřítku. Jindřichův Hradec zdaleka není jen zámek.

Za návštěvu stojí ranně gotický kostel svatého Jana Křtitele s unikátními gotickými malbami či stále funkční gobelínová dílna Marie Teinitzerové. Tam si můžete půjčit loďku, svézt se po řece Nežárce a získat na Hradec úplně jiný náhled.

Za návštěvu stojí také Krýzovy jesličky, údajně největší lidový mechanický betlém na světě z 18. století, který se nachází v okresním muzeu (mimochodem nedaleko místního pivovaru, kde si hrával jako malý kluk Bedřich Smetana), proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století, jehož nárožím prochází 15. poledník východní délky.

Bude vám chvilku trvat, než ho na dlažbě vedle kostela najdete, ale pak ho nezapomeňte překročit pravou nohou a něco si přát.

Kulturní nabídka v nejbližších dnech skýtá řadu koncertů v zámeckých prostorách. Například 21. srpna vystoupí v Rytířském sále Španělského křídla pěvecký sbor z Velké Británie, o čtyři dny později bude tamtéž probíhat Troubení na zámku. Ve dnech 17. a 18. srpna budou zámecká a hradní nádvoří patřit šermířům.





MŮŹE SE HODIT Noční prohlídky - každý pátek a sobotu od 26. července do 31. srpna, vždy od 21.00, 22.00 a 23.30. Vstupné - 140 Kč, děti od 6 let a studenti na ISIC kartu polovic. Rezervace vstupenek a informace na www.akaska.cz.



Státní hrad a zámek - otevřeno denně mimo pondělí 9-17 hodin, poslední prohlídka v 16.15. Vstupné jedna trasa 65, děti, důchodci a studenti 35 Kč, vstupné tři trasy 170, snížené 80. Černá věž (hladomorna) - vstupné 20 Kč, děti, důchodci a studenti 10 Kč.



Věž kostela Nanebevzetí Panny Marie - otevřeno denně 10-12 a 13-16 hodin. Vstupné - 10 Kč