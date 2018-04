V Jindřichově Hradci se slaví na zámku i v podzámčí

Bohatý program pro děti i pro dospělé slibují všechny městské slavnosti, ale Dny města v Jindřichově Hradci nabídnou něco, co jinde nezažijete, třeba ochutnávky sladké kaše s Bílou paní anebo setkání s živými medvíďaty. Přijeďte do Jindřichova Hradce v pátek a v sobotu 5. a 6. června a užijte si městské slavnosti podle vlastní chuti.

Slavnosti na zámeckých nádvořích

Dny města Jindřichův Hradec se slaví v historickém stylu.

První koncert, který letos na nádvořích jindřichohradeckého hradu a zámku začíná v pátek 5. června ve 20.00 hodin, představí Jaroslava Uhlíře s kapelou a výběrem největších hitů. Sobota nabídne na druhém nádvoří hry, soutěže, historický kolotoč, tvořivé dílny, seznámení s medvíďaty a také ochutnávky kaše s Bílou paní, zatímco na třetím nádvoří vás čeká například loutková revue Na Kouzelném paloučku s hosty pořadu Jů a Hele, bubenická show či koncert skupiny YOYO BAND.

Na slavnosti se neplatí žádné vstupné a zdarma také můžete během soboty vyšplhat na 32 metrů vysokou Černou věž, jednu z nejstarších staveb hradního a zámeckého areálu. Její zdi jsou až 3,5 metru silné a ze schodiště můžete nahlédnout do slavné černé kuchyně, kde Bílá paní bude tak jako v minulých staletích nabízet slavnou sladkou kaši.

Gobelíny, fotografie a věž

S dětmi se můžete vypravit na prohlídky Domu gobelínů, kde je pro malé návštěvníky připraven zábavný program.

Během sobotních slavností můžete nahlédnout i do dalších zajímavých míst, třeba do Muzea fotografie a moderních obrazových médií anebo do Domu gobelínů, kde si od 10.00 do 17.00 hodin připravili komentované prohlídky zdarma a tvořivé dílničky pro děti. Prohlídky začínají v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hodin a malí i velcí zájemci si mohou vyzkoušet tkaní na čtyřlistých, kolíkových i dětských stavech a stávkách, k dispozici bude i marcipánový obchůdek.

Ani další víkend se v Domě gobelínů nudit nebudete, protože se tu chystají oslavit Muzejní noc, akci, při níž se do běžných míst podíváte v netradičních nočních hodinách. V Domě gobelínů vypukne Muzejní noc v pátek 12. června v 18.00 hodin a pod vedením zkušených lektorů si vyzkoušíte třeba předení na kolovrátku, plstění, motání provazů nebo ruční tisk na textil.

Během městských slavností je otevřená také Městská věž u kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Během Dnů města se otevírá také Městská věž u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Až budete stoupat po 153 schodech vzhůru, vzpomeňte si na nadšence, kteří je zdolávají při sportovně zábavné soutěži Běž na věž! Letos už sice závod proběhl, ale přihlásit se můžete do dalšího ročníku - i když k absolutní výhře budete muset překonat zatím nejlepší výkon s hodnotou 40,7 sekundy.

Léto na železnici, s Bílou paní a ve výtvarné dílně

Chystáte se na letošní dovolenou do jižních Čech anebo přes Jindřichův Hradec povede některá z vašich letních cest? Pak se vám bude hodit tip na noční prohlídky hradu a zámku s Bílou paní nebo na Večerní toulky bájným Hradcem, které od 27. června až do 30. července nabídne Muzeum Jindřichohradecka.

Jindřichohradecké úzkokolejky nabízejí tradiční výlety motorovými i parními vlaky do oblasti České Kanady.

Jindřichohradecké úzkokolejky nabízejí tradiční výlety motorovými i parními vlaky do oblasti České Kanady, na vodomily zase čeká jindřichohradecký aquapark. K zastávce zve také Výtvarná dílna Romany Hulíkové v blízkém Děbolíně, kde se konají nejrůznější akce pro veřejnost, třeba letní kino nebo prázdninová dílna. Akce jsou určeny jak dětem, tak dospělým - zkrátka všem, kdo mají chuť vyzkoušet svou zručnost a kreativitu.