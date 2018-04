V Jeseníkách už se lyžuje a šéf areálu vyhrál v sázce bednu šampusu

"Lidé už byli nedočkaví a také jsme zase chtěli začít lyžovat mezi prvními. Loni jsme sezonu zahajovali 27. listopadu. Dnes tu byli někteří nedočkavci už na devátou hodinu a postupně přibývají další," uvedl provozovatel areálu Proskil v Branné Rostislav Procházka.

Jeho radost ještě umocnila vyhraná sázka. "Vsadil jsem se se známým o bednu šampusu, že začneme jezdit v sobotu devatenáctého. On mi tvrdil, že to nemám šanci zvládnout. Jenomže to neví, čeho jsme schopni," sdělil Procházka.

Poprvé otestoval sněhová děla před osmi dny, několik dnů nemohl zasněžovat kvůli vysokým teplotám. "Makali jsme prakticky pořád a hlídali každou vhodnou chvilku k zasněžování. Moc nám pomohlo, že jsme tu měli několik nocí minus osm stupňů. Když jsem se díval na internet, tak takovou teplotu měl v republice málokterý areál. Díky tomu máme obrovský předstih před ostatními," pochvaluje si vlekař.

Tip na dovolenou Zimní sezóna začíná. Nečekejte, vyberte si pobyt na dovolená.iDNES.cz a užijte si první lyžování.

V sobotu přijelo do Branné jen dvacet lidí. První sníh si velmi pochvalovali. "Je to skoro zázrak, že se podařilo sjezdovku tak vysněžit. Vzhledem k podmínkám musím smeknout, protože lyžovačka je moc fajn," řekl Martin Řeha z Jeseníku, který vyrazil na první sníh s dětmi.

Procházka už nechá areál v provozu i po víkendu. "Otestujeme, jestli lidé budou jezdit i ve všední dny. Jak se to rozkřikne, určitě budou jezdit aspoň na večerní lyžování," věří Procházka.

Lanovka se zřejmě rozjede už za týden

Lyžaři tu mají k dispozici jednu ze tří sjezdovek dlouhou zhruba 400 metrů. Musejí ale počítat s tím, že ji zatím nelze upravovat rolbou. V provozu není zatím ani lanovka, kterou ale chce provozovatel rozjet zřejmě již za týden.

Lidé za snížený komfort zaplatí i nižší ceny. Zatímco v běžné sezoně stojí celodenní jízdenka 270 korun, nyní dospělí lyžují za stokorunu denně a děti za polovinu.

Například v nedalekém Petříkově se naopak na zasněžování teprve připravují. Zatím jim v tom bránilo inverzní počasí. Potřebují, aby v noci byly alespoň čtyři stupně pod nulou.

Podle náčelníka Horské služby Jeseníky Michala Klimeše panuje v sobotu na horách příznivé počasí. Je slunečno, teploty se pohybují mírně nad nulou. Loni začala v Jeseníkách sezona na konci listopadu, skončila první dubnový víkend.