V Jeseníkách lákají také divoké říčky v romantických soutěskách

Její peřeje, kaskády a vodopády, které padají z výšky až deseti metrů, patří k nejvyšším a nejkrásnějším v celé oblasti Jeseníků. Území o rozloze 72 hektarů je chráněné již od roku 1966.Hluboký kaňon je vzdálený od Rýmařova pouze osm kilometrů, romantické místo však působí jako by bylo naprosto odloučené od tepající civilizace."Tak mám takový pocit, že dnes zažijeme hoši něco neobvyklého," řekl by bezpochyby Foglarův Rychlonožka, kdyby uzřel zádumčivé svahy strmého kaňonu. Obrovité balvany rýsují divoké obrysy strmé rokle a místy se člověku zdá, že již není kudy pokračovat. Okolní svahy jsou porostlé vzácnými jedlemi a bučinami, ve stínu se skrývají vlhké mechy s trouchnivějícími kmeny stromů.

Cesta je umně vyztužená pečlivě připravenými schůdky a spolehlivým zábradlím. Méně se již dá věřit kluzkým vlhkým kamenů, na které je třeba stoupat s velkou dávkou opatrnosti.

U nejvyššího skalního stupně, kde se valí voda střemhlav do hluboké průzračné tůně, mysleli i na choulostivější turisty: pohled na vodní tříšť zde můžete vychutnávat v dřevěné boudičce v poloze vsedě na dřevěných lavičkách.

Závěr údolí směrem k Rešovu skýtá jiný malebný pohled. Řeka se tiší do malých konejšivých meandrů, opodál stojí budova impozantního kamenného mlýna. Ještě kousek a jsme v reálném chalupářském světě.

Od Rýmařova můžeme zamířit na sever směrem do Rychlebských hor, kde najdeme jiné vodní kaskády, zdobící horské údolí. Nedaleko obce Nýznerov se Stříbrný potok prodírá hlubokým skalním kotlem, ztrácejícím se ve stínu skal. Vodopády jsou možná o poznání méně působivé než ty Rešovské, ale na ty, kdo nemají zalíbení v delších procházkách jistě zapůsobí jiná přednost: jsou mnohem pohodleněji přístupné, po úzké silničce a pak čtvrthodinku pěšky.

Výchozí bod, vesnička Nýznerov patří k příkladům pozdního kolonizačního osídlení. Skutečný příliv osadníků do těchto míst nastal až koncem 18.století. Těžilo se zde stříbro (jak napovídají četné názvy) a grafit.

Cestou lesem si můžeme představovat loupeživé rytíře. kteří zde prý tyranizovali nebohé kolonisty. V jejich šlépějích dnes povětšinou nekráčejí restauratéři v podnicích po okolí, takže člověk může zakončit příjemný výlet nad vybranou místní specialitkou. Třeba v půvabném lázeňském prostředí, které nabízí ne příliš vzdálené město Jeseník.