V Jáchymově zbourají Hornický dům, k zemi půjde i lanovka na Klínovec

Poblíž nástupní stanice lanovky v Jáchymově vznikne parkoviště až pro sedm set vozů. Řidiči budou mít parkování zdarma.

Jako první začne demolice zdevastovaného Hornického domu. Radnice původně počítala, že demoliční práce vyjdou městskou pokladnu na šest milionů korun. Tato suma zahrnovala i sanaci opěrné zdi, která sousedí s Hornickým domem. Bude to však jinak.

"Minulý týden jsme dostali vyjádření statika, že demolicí Hornického domu by se neměla ohrozit opěrná stěna. Je to pro nás dobrá zpráva, protože za prostou demolici vředu na tváři Jáchymova zaplatíme tři miliony korun. Minimálně další tři miliony korun by stála sanace stěny," řekl starosta Jáchymova Bronislav Grulich.

Dokumentace k demolici měla být hotová do března. Pak bude radnice ve výběrovém řízení hledat firmu, která zchátralý objekt zbourá. Protože jeho stěna stojí dva metry od komunikace, čeká motoristy při demolici v létě omezení provozu. Pozemky po ruině radnice zatravní a nabídne k prodeji.

Podle původních plánů na využití kdysi vyhlášeného kulturního centra měla být letos hotová proměna domu na hotelový komplex se 120 lůžky a komfortním kinosálem. Investor z Východu ale po nástupu ekonomické krize v Evropě začal couvat a radnice v dražbě koupila nemovitost za 72 tisíc korun, aby jako vlastník mohla začít s demolicí

Pro historickou lanovku nemá město uplatnění

Hornický dům sloužil veřejnosti od padesátých let, jednosedačková lanovka v majetku města začala poprvé vozit pasažéry z Jáchymova na Klínovec v roce 1965.

Lanovka letos doslouží. Nájemní smlouva s dosavadním nájemcem Petrem Šolcem vyprší letos v říjnu.

"Lanovku jsme nabídli pro přepravu cyklistů provozovatelům Skiareálu Klínovec. Zpočátku to zvažovali, nakonec se však rozhodli, že i pro letní provoz využijí nově budovanou čtyřsedačkovou lanovku," sdělil starosta Grulich.

Město tedy nemá pro historickou lanovku uplatnění. Jen náklady na revize by přišly na 300 tisíc korun ročně.

Pro novou lanovku, která by měla vozit lyžaře v příští zimní sezoně, jsou hotové sloupy. Součástí modernizace je i úprava příjezdové cesty a parkovišť u dolní stanice.

"Sportovci už nebudou muset jezdit na Boží Dar, kde bývají problémy s parkováním i s průjezdností. Auto nechají v Jáchymově a vyvezou se na svahy lanovkou. Počítáme s bezplatným parkováním až pro 700 aut," uvedl Bronislav Grulich.