V Izraeli panuje stále napětí

17:55 , aktualizováno 17:55

Izrael posílil o 3000 mužů policejní jednotky v Jeruzalémě v souvislosti s poledními muslimskými modlitbami u příležitosti postního měsíce ramadánu. Zákaz vstupu k mešitám na Starém městě mají Palestinci mladší 45, eventuálně 35 let, jsou-li to občané Jeruzaléma. U barikád postavených u Damašské brány se hromadil rozhořčený dav Arabů, kteří se chtěli jít pomodlit do mešity Al-Aksá. Vojáci a policisté kontrolovali doklady všech a kolem davu jezdila jízdní policie. Jeden Palestinec byl zatčen, když se snažil barikádu přeskočit.