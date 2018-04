V Ivančicích na Slavnostech chřestu ochutnáte špargl a víno

V Ivančicích na Brněnsku se od pátku 22. do neděle 24. května bude konat již 21. ročník Slavností chřestu. Jejich organizátoři už koncem března ohlásili, že letos hosty nenasytí tak jako v minulosti chřest ze Slovenska. Šest tun bílého a zeleného „šparglu“ tentokrát přijede z Hostína na Mělnicku.

Chřest v hlavní roli

Chřest proslavil Ivančice zejména na počátku 19. století, ale později jeho sláva pohasla a poslední chřestovna zanikla přibližně před padesáti lety. Kromě ukázkové zahrady, která má někdejší slavnou plodinu připomínat, jej dodnes pěstují místní zahrádkáři a rady jak pěstovat „ivančickou viagru“ lze najít i na městském internetovém portálu. Zkrátka chřest je v Ivančicích dodnes „in“.

Potvrzují to i Slavnosti chřestu, kde si užijete tři dny plné ochutnávek chřestových pokrmů snoubených s moravskými víny, kuchařské show a vystoupení folklorních kapel v čele s Moravankou, cimbálových muzik a dalších hudebních uskupení.

Páteční program je zdarma, v sobotu i v neděli stojí vstupenka pro dospělé 100 Kč, pro děti nad 120 cm, studenty a seniory 80 Kč. V její ceně je kromě samotného vstupu na slavnosti s kulturním a gastronomickým programem zahrnuta minikuchařka chřestových receptů a slevové poukazy.

Počítejte však s tím, že na některých místech budete muset do peněženek sáhnout znovu; zvlášť se platí například za hlídání dětí, za vstupenky do kina Réna, kde se promítají především filmy pro děti, za zábavný program v parku Réna anebo za vstup do památníku malíře A. Muchy a herce V. Menšíka, nejslavnějších ivančických rodáků.

Jak chutná chřest a víno?

Abyste si domů neodváželi zelené i bílé svazečky, s nimiž byste si pak ve vlastních kuchyních nevěděli rady, o to se postará několik restaurací a jejich tradiční i netradiční chřestová menu, která můžete v domácích podmínkách napodobit.

Permonium, zábavní park s příběhem, objevíte v Oslavanech.

K ochutnání bude například štrůdl s chřestem a jahodami z restaurace hotelu Ryšavý ve Vémyslicích, chřestové cappuccino a nepečený dortík z chřestu a mascarpone s marinovanými jahodami v jahodovém coulis z neslovické restaurace Dobrá chvíle, brynzové halušky s chřestem z brněnské restaurace U hodného pastýře či blanšírovaný chřest s jablky, jogurtem a domácí sušenou krkovičkou z brněnské restaurace Bohéma, která se kromě svého stánku postará i o kuchařskou show.

Rozhledna A. Muchy stojí na kopci Réna.

Ani letos nebudou na slavnostech chybět prodejci regionálních produktů, řemeslný jarmark nebo WinePoint, kde ochutnáte například Sedlecká vína, vína z ivančického vinařství Romana Komarova, z vinařství Jana Plačka z Moravských Bránic, vinařství Regina Coeli z Nových Bránic, vinařství Karla Války z Nosislavi či vinařství Gotberg z Popic.

Za ochutnávky jídel a vín v sobotu a v neděli se platí speciální festivalovou měnou, degustačními tolary. Ty nejsou součástí vstupného a musíte je koupit zvlášť, ale dá se s nimi platit i v památníku Alfonse Muchy a Vladimíra Menšíka, v kině Réna a na dalších místech.

Chřest v ivančických restauracích a v okolí

K výletům do přírody v okolí Ivančic láká údolí řeky Rokytné.

Během května a hlavně během slavností ochutnáte chřest také v řadě restaurací; v Ivančicích jsou to restaurace Cha-Cha, restaurace penzionu Marek a restaurace Besední dům, špargl najdete také na jídelních lístcích brněnských restaurací Černý medvěd, La Strada, Mitrovski a restaurace hotelu Vista, vémyslického hotelu Ryšavý a restaurace U Prátů v Oslavanech.

Cestujete s dětmi? Pak spojte gastronomické radovánky třeba s návštěvou oslavanského zábavního parku Permonium anebo s koupáním v bazénu v Nové Vsi, případně se vydejte na procházku podél řeky Rokytné směrem na Moravský Krumlov anebo k rozhledně Alfonse Muchy.