V Itálii si vybere každý

Například to, že otevírací doba se v jednotlivých muzeích liší, že vstupné se pohybuje kolem 10.000 lir (asi 175 korun) a že slevy mají jen italští studenti umění nebo historie. Děti do 18 let mohou chodit do muzea zadarmo, ale jen když jsou občany Evropské unie.Ušetřit ale může také český turista, do vybraných muzeí a galerií je totiž v některé dny vstup bezplatný. Poslední neděli v měsíci si bez vstupného můžete prohlédnout třeba nově zrekonstruované Archeologické muzeum v Římě, které hostí jedinečné historické sbírky, a poslední den v měsíci zase proslulé Vatikánské muzeum. bdivovatelé Tiziana a Raffaela by v Římě měli navštívit galerii Borghese. Nutná je ale rezervace předem (telefon 00396/858577), kterou na požádání zařídí hotelové zařízení, v němž jste ubytováni.

Nevšední dojmy z věčného města by vám mohla zprostředkovat okružní plavba po Tibeře, během níž uvidíte všechny důležité památky. Vyplouvá se z přístaviště u mostu Ponte Umberto v 11:00, 13:00 a 16:00 hodin, každý den kromě neděle a pondělí, cena je 25.000 italských lir na osobu.Zajímavým zážitkem by mohla být také návštěva muzea těstovin na Piazza Scanderberg, které vás seznámí s historií tohoto typicky italského pokrmu. Otevřeno mají všechny dny v týdnu od 9:00-17:00 hodin.

Nově otevřené muzeum v bývalé vozovně tramvají nedaleko Piazza del Popolo je určeno především dětem, které zde mají možnost podrobně se seznámit například s chodem banky, pošty nebo televizního studia.Pokud chcete udělat dětem radost nebo pokud milujete čokoládu, neměli byste si nechat ujít expozici v historickém muzeu v San Sistu nedaleko Perugie. Otevřeno je každý den kromě neděle, vstup a ochutnávka sladkých dobrot jsou zdarma. Domluvit si můžete také prohlídku místní čokoládovny.V Palermu můžete s dětmi navštívit mezinárodní muzeum loutek, které vystavuje typické sicilské, neapolské a orientální loutky ze dřeva i z porcelánu.

Zajímá-li vás spíše móda, možná vás zláká výstava obuvi známého návrháře Salvatora Ferragama v paláci Spini Feroni ve Florencii. Mezi více než 10.000 exponáty jsou například boty vyrobené na zakázku pro Marilyn Monroe, Gretu Garbo nebo Audrey Hepburnovou.Ve florentském paláci Medici-Riccardi se koná do 9. září výstava o divadelním umění za vlády rodiny Medici v 15.-17. století. Prohlédnout si můžete 13 modelů divadel, důmyslný jevištní mechanismus a zajímavé kulisy.

V severoitalském Janově je do 29. července otevřena výstava nazvaná Cestování Itálií, která v dílech světoznámých italských mistrů jako Michelangelo, Tizian nebo Caravaggio zachycuje pět století italské historie, kultury a umění 16. až 20. století.Tomuto městu by se však turisté měli vyhnout v době konání summitu sedmi nejvyspělejších zemí světa a Ruska (skupiny G8) v době od 20. do 22. července, kdy jsou plánována přísná bezpečnostní opatření, včetně omezení dopravy a pohybu osob v historickém centru.Festival k poctě italského skladatele Giuseppe Verdiho probíhá celoročně ve středoitalské Parmě, kde Verdi působil v mládí ještě jako neznámý hudebník.

Od 29. července do 2. září se koná renomovaný divadelní festival ve veronském amfiteátru Arena. Z bohatého programu, který obsahuje díla Verdiho, Pucciniho a Shakespera, si jistě vyberete.Na hudebním festivalu ve Spoletu, který se koná od 28. června do 15. července, vystoupí takové hvězdy jako Luciano Pavarotti, Renée Flemingová a Placido Domingo.Benátky hostí od 30. srpna do 2. září známý filmový festival nazvaný Biennale, na němž se představí řada zajímavých domácích i zahraničních snímků. Od 3. září se pak v Benátkách koná historická regata, která je oblíbenou podívanou nejen pro zájemce o historická plavidla.

Užitečné informace o akcích pořádaných v Itálii v letní sezóně naleznete například na internetových stránkách (v angličtině) www.dolcevita.com/events. Lístky do divadla a na koncerty si pak můžete rezervovat na adrese www.tkts.it.Pokud dáváte přednost putování po horách, nemusíte jet pouze do Dolomit. Vaše nároky na vysokohorskou turistiku uspokojí také Apeniny (například Abruzzy ve střední Itálii) nebo pohoří Gennargentu na Sardínii. Turistické stezky jsou všude dobře značené.Pěkný výhled na krajinu je také z cyklistického sedla. Musíte mít ale dobré kolo a pořádnou výdrž, neboť 75 procent italského území jsou hory a kopce. Pro cyklistické trasy se doporučuje mírně zvlněné Toskánsko a Umbrie. Mezi oblíbené sportovní aktivity u moře patří windsurfing a plachtění. Čluny a další vybavení je možné zapůjčit ve většině rekreačních oblastí.Podrobnosti o jednotlivých lokalitách a možnostech nejen sportovního vyžití zjistíte například na stránkách www.itwg.com (v angličtině).