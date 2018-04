V Itálii si dejte pozor na zákazy, pokutu dostanete i za líbání v autě

Italští starostové, zdá se, každoročně s požitkem vymýšlejí nové nápady, jak by naplnili obecní pokladny a mohli se prezentovat jako dbalí strážci pořádku, napsala agentura DPA.

V Benátkách hrozí člověku stejně jako i v toskánské Lucce pokuta až 500 eur za krmení holubů. A na oblíbeném turistickém ostrově Capri je tabu klapat na ulici dřeváky. Hora těchto místních nařízení už narostla na více než 150 předpisů. A týkají se přirozeně především turistů na plážích a v uličkách malebných měst.

Pět set eur za pivo



"Už je to třetí léto, kdy člověk musí kličkovat mezi zákazy, přičemž často ani nikdo ta nařízení nezná," stěžuje si nezávislý turínský list La Stampa. A vypočítává další nápadité výmysly starostů, jimž národní zákon vlády Silvia Berlusconiho z roku 2008 kryje záda při všem, co se může dotýkat veřejného pořádku a bezpečnosti.

A tak se například v ligurském Lerici nikdo nesmí objevit na ulici v plavkách nebo věšet na balkóně mokré ručníky. V severoitalském Pordenone zase hrozí tučné pokuty těm snoubencům, kteří se na veřejnosti hádají. A v San Remu se nemluví s prostitutkami.

V Is Aruttas na Sardinii je zase zakázáno kouření na veřejnosti. A v Říme nevidí rádi, když se někdo na ulici cpe sendvičem. V lombardském Gillarate zas přišlo jednoho mladíka přesně na 500 eur to, že v půlnočních hodinách procházel s pivem v ruce městským centrem.

Obzvláště sevřeni předpisy a hrozbami pokut jsou, zdá se, turisté v severoitalských městech, v nichž by pravicově populistická Liga severu ráda udělala pořádek. Například v kampánské Eboli může zaplatit až na 500 eur, když se budete se svým partnerem líbat v autě.

Dejte si pozor



Na Dantově pláži u Ravenny je ale zakázáno snad i všechno ostatní, zjistila novinářka Flavia Amabileová: "Žádná hlasitá hudba od 13:00 do 16:00, žádné reklamní cedule, opalování nahoře je taky zakázané a na prvních 200 metrech pláže se sice smí běhat, ale ne ležet."

Nikdo už by zkrátka neměl bezstarostně přijíždět do Itálie a chovat se pod italským sluncem uvolněně. I když často není jasné, co vlastně ještě zůstává dovoleno, není radno se spoléhat na jižanskou laxnost. V Brescii musel například jeden čtyřiapadesátník zaplatit stovku eur jen za to, že si na náměstí sedl na stupně pomníku. V Itálii si zřejmě musíte dávat pozor na všechno.