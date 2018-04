V Iráku bylo odkryto sumerské město staré 5000 let

Iráčtí archeologové odkryli pozůstatky jednoho sumerského města starého přibližně 4700 let. Mezi odkrytými stopami dávné civilizace je starověký hřbitov, který by mohl být nejstarším známým lidským pohřebištěm na světě.Toto město, skrývající památky na sumerskou civilizaci (asi 2700 let před naším letopočtem), bylo objeveno v oblasti Umm al-Akaríb (v arabštině Moře škorpiónů), která leží v jižní, pouštní části země asi 300 kilometrů jižně od Bagdádu, v regionu, který je pověstný značným rozšířením škorpiónů. Ve středu města se dochoval i monumentální, třípatrový zikkurat zasvěcený měsíčnímu bohovi Nannovi.