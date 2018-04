Zemětřesením zasažené chilské město žije z těžby a vývozu mědi

V samotném městě i s přilehlými obcemi žije přes 200 000 obyvatel (v sousedním Alto Hospício dalších 100 000). Na ostrově Isla Serrano je pak důležitý přístav pro vývoz mědi. Iquiqe leží přímo na pobřeží Pacifiku západně od pouště Atacama a planiny Pampa del Tamarugal. Ve městě s mnoha výškovými domy je i několik krásných písečných pláží.

Zemětřesení jsou tu velmi častá, stejně jako příbojové vlny tsunami. Obyvatelé jsou na ně zvyklí a přímo na internetových stránkách města je například ke stažení evakuační plán pro případ vzniku vlny a zaplavení pobřeží.

Iquiqe je zároveň typickým příkladem obrovských vzdáleností Chile. Nejbližší další velké město je až La Paz v sousední Bolívii. Autem je to 740 km (na bolivijské hranice asi 300 km) a cesta tam trvá 12 hodin. To je ovšem téměř směšná vzdálenost oproti cestě do chilského hlavního města Santiaga, které je od Iquiqe vzdáleno 1 800 km a autem se tam podél pobřeží jede 33 hodin. Do dalšího zemětřesením postiženého města, Aricy, je to z Iquiqe asi 300 km.

Evakuační plán Iquique pro případ přílivové vlny tsunami.

Iquiqe má krásné velké městské divadlo z roku 1889, katedrálu ze stejného období, zajímavé námořní muzeum a další muzeum v replice slavné plachetnice Esmeralda.

Ačkoli je Iquiqe centrem provincie Tarapaca, oblast nemá nic společného se značkou slavného vína, které se dováží i do Česka. Vinařství Tarapaca leží o 2 000 km jižněji v Maypo Valley v blízkosti hlavního města Santiaga.

Kamera v lékárně zachytila zemětřesení v Chile: