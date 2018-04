V Hrusicích se narodil kocour Mikeš i Švejk

Jiří Žalman, jeden zautorů publikace Vítají Vás Ladovy Hrusice" o této nevelké posázavské obci napsal: "Jsou místa, která známe, protože jsme tam prožili dětství či mládí, jsou místa, která důvěrně známe, protože tam právě žijeme nebo je často navštěvujeme, ale jsou také místa, která známe neméně důvěrně, aniž bychom tam vůbec kdy byli. Když do takových míst konečně přijdeme, máme ten zvláštní pocit čehosi vymykajícího se rozumovému poznání. Nikdy jsme tu nebyli, ale všechno je známé, povědomé a překvapí nás jen to, že na vlastní oči vidíme všechno na svých místech, vše, jak má být a jak jsme to očekávali."

Vzpomínáte na Ladovy obrázky, které vás provázely dětstvím? Při návštěvě Hrusic, jako byste se vrátili do dětských let. A kdybyste snad nevěděli, na jaké vrbě sedával Hastrman, kde žil kocour Mikeš nebo kozel Bobeš, stačí se na chvilku zastavit před místním románsko-barokním kostelem svatého Václava a všechna důležitá místa si nastudovat" z plánku. Je na něm vše, co v Hrusicích nelze nenavštívit.

Jen kousek od kostela, snad sto metrů z nevelkého vršku dolů, stojí domek, kde se Lada v prosinci 1887 narodil. Tedy přesněji řečeno: dům stojí na místě původního stavení, kde Lada přišel na svět. Rodný dům se nedochoval. Musel být zbourán už v roce 1932, protože byl v tak hrozném stavu, že se ani nedal opravit. To spíš hrozilo, že někomu spadne na hlavu. Na novém" domě je aspoň pamětní deska připomínající Ladovo narození.

Na opačném konci Hrusic, asi pět minut pěšky z Hrusické návsi, je někdejší Ladovo letní sídlo. Lada odešel z Hrusic ve svých čtrnácti letech a vyučil se knihařem - zlatičem. Do vsi se však později z Prahy začal vracet - a nebyl rok, aby zde se svou rodinou netrávil léto. Ladu Hrusice nesmírně inspirovaly, mnohá stavení, postavy i přírodní scenérie se objevují na umělcových obrázcích. V roce 1930 si Lada koupil na kraji obce pozemek a o pět let později na něm postavil vilu. Dům jsem zde stavěl proto, abych v něm měl velkou účelnou pracovnu, kde bych mohl v klidu namalovat velké obrazy, o něž se hodlám ještě pokusit," napsal Lada. Dnes je v domě Ladovo muzeum.

Jedna místnost je věnovaná Ladovu dětství a malířským pomůckám: jsou tu fotografie Ladovy rodiny, jeho výuční list, fajfky i barvy. V dalších místnostech jsou vystaveny Ladovy obrázky a knihy, včetně knížek, který vyšly v zahraničí, třeba v Japonsku. Japonci jsou nejčastější zahraniční návštěvníci našeho muzea," říká průvodkyně Květoslava Naštická. Ladovy knížky o kocouru Mikešovi jsou po Švejkovi nejpřekládanější knihou a Lada je tak v zahraničí nejznámějším českým spisovatelem a ilustrátorem. Vždyť knihu o dobrém vojákovi doprovodil svými ilustracemi. Jedna z místností v muzeu je věnována pouze Švejkovi. V jiných sálech je k vidění také úplně první Ladova kresba i jeho poslední ilustrace. A jedna místnost je věnována Ladově dceři Aleně, která zdědila po tatínkovi talent a dala se rovněž na malování.

Z původního vybavení Ladovy vily se nedochovalo prakticky nic. Není tu jediná židle, pracovní stůl, skříň. Ladova dcera musela v roce 1962 darovat" dům státu, který nábytek a další zařízení zašantročil neznámo kam. Už se asi nikdy nenajde," říká průvodkyně. Návštěvu Hrusic je možné zakončit v místním stylovém hostinci U Sejků, který Lada také proslavil na svých kresbách. Hospoda leží přímo na návsi, která si díky minimálním stavebním zásahům zachovala svůj původní charakter, některé domovní štíty mají starobylý ráz a jsou příkladem nefalšované vesnické architektury 19. století. Až si je prohlédnete, honem do hospody! Hádejte, jakými kresbami jsou vyzdobeny stěny uvnitř?

UŽITEČNÉ INFORMACE

Jak se tam dostat: Hrusice leží nedaleko dálnice z Prahy do Brna. V Mirošovicích se dáte směrem na Mnichovice, kde zahnete doprava na Ondřejov. Pak už je směrovka na Hrusice. Do Hrusic jezdí z Prahy i pravidelná autobusová linka.

Může se hodit: Ladovo muzeum v Hrusicích je otevřeno po celý rok každý den kromě pondělí. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu, první je v devět a poslední ve tři. V poledne je přestávka. Vstupné pro dospělé je 20 korun, pro děti polovic.

Dílo Josefa Lady: Josef Lada (1887-1957) vytvořil kolem 15 tisíc černobílých a barevných ilustrací a namaloval 406 obrazů. Je také autorem plakátů, ex libris či kalendářů. Dosud se v obchodech objevilo na 340 druhů pohlednic na motivy Ladových kreseb vánočních, velikonočních nebo jarních. Lada napsal 13 knih, například Moje abeceda" byla vydána už třináctkrát a Kocour Mikeš" osmkrát. Nejvíce ilustrací namaloval Lada k Haškovu Švejkovi - celkem 1357 obrázků!