V Horním Rakousku se nemusí nudit malé ani velké děti

Za první z nich je třeba se vypravit na kopec Pöstlingberg, který je nepřehlédnutelnou dominantou nad Lincem. Příjemným zážitkem již je - pokud ovšem nedáte přednost vlastním u automobilu - samotná cesta historickým vozem sto let staré pozemní lanovky. Od její konečné zastávky pak podle ukazatelů směr Grottenbahn (Jeskynní dráha) snadno trefíte do zdejší pohádkové říše, kterou ocení zejména nejmenší děti. Je nicméně třeba předeslat, že by se této návštěvy měly vyvarovat slabší povahy, které rozzuří obyčejný sádrový trpaslík nevinně vykukující v zahrádce mezi tulipány. V e zdejší umělé jeskyni, kterou krouží vláček s dračí hlavou, se to totiž hemží desítkami typických špičatých čepiček. Ze tmy se ve výklencích kolem trati vynořují nejrůznější výjevy z trpasličího života. V další části podzemního labyrintu, kam se pokračuje pěšky, pak jsou ve stylu muzeí voskových figurín nainstalovány výjevy z pohádek - Červená Karkulka s vlkem, perníková chaloupka, princové, princezny, obr, zakletá žába... Účel světí prostředky a pöstlingbergská sluj může zapůsobit coby cestovní osvěžení rodinné výpravy. Ovšem ještě větší šok než trpasličí rojení v Linci je přichystáno v nedalekém Steyru vánoční muzeum! V gotickém domě v centru města je vybudován Christkindl Welt (Ježíškův svět), který je v provozu dokonce i přes parné léto. Na vozíčcích speciální dráhy, kde mají dospělí před sebou dětskou sedačku, se vyjede až do podkroví budovy. Po cestě jsou nainstalovány výjevy z vánočních oslav v Evropě i v exotické cizině a na závěr je přichystán zlatý hřeb celé expozice - buclatí andělíčkové tady pečou cukroví a balí dárky, zkrátka pilně pracují na přípravě vánoc. Samozřejmě, že je vánoční tématice věnována i další části prohlídky, která se absolvuje pěšky. Navíc si tady můžete nakoupit i ozdoby na stromeček či originální svíčky. A posléze si třeba řeknete, že udělat si vánoční náladu v létě může být vlastně docela příjemné. Koneckonců i ty největší hroty kýčovitosti, jež z trpaslíků i andílků trčí, ulamuje a uhladí dětská naivita a bezprostřednost. Ve Steyru si ovšem mohou užít i děti notně odrostlé - tedy dospělí, pokud jsou zrovna milovníky parní železnice. Od června do září je zde o víkendech v provozu historická úzkokolejka (Steyrtal Museumsbahn), která jezdí do sedmnáct kilometrů vzdáleného Grünburgu. Jízda trvá bezmála hodinu a stařičké vagony - v jednom se podává občerstvení - vám připomenou kouzlo staré dobré páry. Jaké to je stát na plošině a mhouřit oči před sazemi, jak nádherně ty dřevěnné vozy rachotí, jak lze v takové rychlosti vychutnávat okolní krajinu... A k tomu je třeba připočíst partu nadšenců, kteří tuhle trať ve svém volném čase provozují. Průvodčí přeskakují nenuceně za jízdy ze schůdků jednoho vagonu na druhý a pokud budou v dobré náladě, tak vás pozvou i na lokomotivu.Otevřeno: 10 - 18 hodin (1. května až 12. září) 10 - 17 hodin (13. září až 1. listopadu) V době adventu 10 - 16 hodin, 24. prosince 10 - 15 hodin.Christkindl Welt, Michaelerplatz 2, Steyr: www.christkindlwelt.com Otevřeno denně od 10 do 18 hodin Vstupné 50 nebo 80 šilinků, u skupin přes 10 osob 35 a 60 šilinků.Jízdní řád úzkokolejky Steyr Grünburg v sezoně 1999: Odjezdy Steyer:10, 14 a 18.30 hodin Odjezdy Grünburg: 8,30, 12 a 17 hodin V provozu je pouze o sobotách a nedělích od začátku června do konce září. Jízdné: 120 šilinků zpáteční, 70 jedním směrem. Děti do šesti let zdarma, 6 - 15 let poloviční; u rodinné slevy cestují zdarma děti až do 15 let.Je možné také využít některou z četných cyklistických tras v této části Rakouska a zvolit si pouze jízdu jedním směrem - kola vám naloží do nákladního vozu.