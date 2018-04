V Hoře Svaté Kateřiny bude rozhledna a muzeum

"Vidíme, jak to funguje vedle v Sasku. Jsou tam skanzeny, staré hamry a muzea výroby dřevěných hraček, do kterých se sjíždějí lidé z celého Německa. Snažíme se tedy naši obec turisticky zatraktivnit - když to funguje jinde, proč ne u nás," líčí Ladislav Kuzebauch z tamního obecního úřadu.

Jednou z cest, jak turisty do hor dostat jsou podle Kozebaucha i populární cyklobusy. Proto se obec snaží takovou linku získat. "Ze zkušeností míst, která ho mají, víme, že když už někdo do hor přijede, má zájem vidět co nejvíc. Někteří se dokonce chtějí i nějakou dobu zdržet a my jim musíme být schopni poskytnout dobré služby," říká.

Hora Svaté Kateřiny se do turistického povědomí dostala před dvěma lety díky otevření Krušnohorského autookruhu, který propojuje zajímavá místa v horách na Mostecku. "Při vzniku autookruhu jsme se začali učit, jak komunikovat se zahraničními partnery a jak získávat z různých podpůrných fondů peníze na naše projekty. Zjistili jsme, že chce-li obec žít, jsou pro ni podobné plány nesmírně důležité," míní Kuzebauch.