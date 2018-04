Adrenalin za Brennerem: jediná soutěska v bílém mramoru a lana v horách

Kolik co stojí Rafting na Eisacku stojí 40 eur za osobu. Děti platí 32 eur. Soutěska Gilfenklamm je otevřená od května do konce října, pak cesta zledovatí a může být nebezpečná. Platí se tu vstupné, a to 3,5 € za dospělého a 1,5 € za děti Vodní centrum Balneum ve Sterzingu - vstup na tři hodiny vyjde na 8 eur pro dospělé a 5 eur pro děti. Stříbrný důl Rindnaun Schneeberg je od dubna do listopadu otevřeno od úterý do neděle od 9:30 do 16:30 hodin. Cena vstupného je od 10 do 35 eur za dospělého a od 4 do 15 eur za dítě do 14 let podle typu prohlídky.