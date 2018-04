V Havlíčkově Brodě se prezentuje Irská republika

Rušné ulice v centru Dublinu.

"Irsko je po Finsku druhou zemí EU, se kterou se lidé v Jihlavském kraji mohou prostřednictvím Regionálního informačního střediska podrobně seznámit. Do vstupu ČR do unie by tu mělo být prezentováno všech 15 členských zemí," informovala ředitelka knihovny Ivana Štrossová.Ve středu navštívil Havlíčkův Brod velvyslanec Irské republiky Michael Collins.Irsko se stalo členem Evropského hospodářského společenství v roce 1973. Před vstupem se nacházelo v podobné situaci jako dnes ČR, vysvětlila. "K velkému hospodářskému rozvoji země došlo díky promyšlenému vládnímu programu, optimálnímu využití strukturálních fondů EU a programům obnovy venkova, což může být pro ČR inspirativní," dodala.Od 18. do 23. října se zájemci mohou zúčastnit kvízu "Nebojte se Evropy - Poznávejte Irsko" v místních médiích i na Internetu. Dny irské kuchyně se pak uskuteční v Radniční vinárně, v Hostinci u Zlodějky a v Rebelově sklepě. Irskou hudbu budou v Brodě prezentovat skupiny Asonance (13.října) a Majerovy brzdové tabulky (21.října). V plánu je i beseda s irským básníkem Justinem Quinnem.Podrobné informace o Irských dnech najdou zájemci na internetových stránkách regionálního informačního střediska: . Středisko vzniklo za podpory ministerstva zahraničí loni na podzim. "Jeho cílem je zajistit každému občanovi maximální množství potřebných dat, aby si na vstup ČR do EU udělal svůj vlastní názor," uzavřela Štrossová.