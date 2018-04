V Gruzii spatříte lesk minulosti i jizvy dneška. Ale budete se vracet

Může se hodit Doprava do Gruzie

Je to s podivem, ale z Prahy do Tbilisi a zpět stále létá několikrát týdně přímý spoj ČSA (www.csa.cz), lety jsou časovány v noci. Variant s přestupem je víc, například s Turkish Airlines přes Istanbul či s ukrajinskou společností AeroSvit přes Kyjev. Spojení s přestupem může být levnější než přímý let. Doprava po Gruzii

Rozhodující podíl na vnitrostátní dopravě mají autobusy a hlavně minibusy. Ty druhé, zvané maršrutky, jsou rychlejší a jezdí častěji; mohou ale být velmi nepohodlné, s minimem místa pro zavazadla, navíc jízda je dost nebezpečná. V Gruzii lze na některých trasách (např. Tbilisi – Batumi či do Bordžomi) jet i vlakem, ale nejspíš to bude zkušenost "jednou a dost": vlaky jsou sice velmi laciné, také však příšerně pomalé, špinavé a technicky zastaralé. Peníze

Gruzínskou měnou je lari (GEL); jeden GEL je ekvivalent asi 10 českých korun. Vezměte si sebou americké dolary v hotovosti a vyměňte je za gruzínskou měnu až na místě v některé z četných směnáren, kurz na letišti se od kurzu ve městech liší jen nepatrně. Ceny potravin či restaurací jsou v Gruzii asi o 30–50 % nižší než v Česku, velmi laciné je ubytování i doprava.