V Ejlátu dejte pozor na agresivní havrany!

Problém se ještě zhoršuje, když opeřenci mají skutečný hlad, neboť ve stylu kamikadze nalétávají na dvorky školek a dětem rvou z rukou jejich sendviče.



Havrani v Ejlátu jsou známí svou inteligencí a "sloní pamětí", neboť na velkou vzdálenost jsou schopni rozeznat jedince, jenž kdysi ohrožoval jejich potomky. Dokonce i po několika týdnech rozeznají "útočníka" a každý jeho pohyb. Havrani

na něho zaútočí a za cíl si vybírají zejména hlavu. Jednou z "oblíbených" obětí jejich útoků je i důchodce Jossi Weizman, který se po celý měsíc při svém odchodu z domu stával pravidelným terčem čtyř havranů, kteří ho klovali a zraňovali na hlavě, dokud se mu nepodařilo vlézt do svého auta.



"Změnili mi život v noční můru, každý den, když jsem vyšel z domu, ti čtyři havrani na mě čekali...Sledovali mě do obchodů a čekali na mě venku. Mám desítky sousedů, oni se ale soustředili jen na mě," vypráví děda. Jossiho případ není ojedinělý, neboť v posledních týdnech se objevilo množství stížností, a to takových, že i radnice v Ejlátu se rozhodla havranům "vyhlásit válku".



Represivní opatření na sebe nedala dlouho čekat a nyní, po každé stížnosti, hlídky vyzbrojené palnými zbraněmi usilují o to, aby vrátily občanům v ulicích bezpečí. Při posledních "výjezdech" členové hlídek ukrátili život 30 havranům a dalších 700 pochytali do pastí. Odborníci jsou přesvědčeni, že se tito ptáci dostali ze své rodné Indie do Ejlátu před 15 lety na některé z lodí.