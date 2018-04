V egyptské poušti faraonů a beduínů

Hurghada se může pochlubit stabilním suchým počasím - 365 slunečnými dny v roce. Pro Evropany je zde nejpříjemnější klima zejména v zimních měsících, kdy se teplota pohybuje kolem 27 stupňů. V létě se rtuť teploměru hravě vyšplhá na 33 stupňů Celsia. Hotely nejrůznějších kategorií vybrat si může každý podle svých finančních možností - jsou rozděleny do mořské míle", pásu o délce 35 kilometrů.

Letovisko je rozděleno do dvou částí - Sekalla a downtown" (Dahar), kde se mísí orient s modernou. Hurghada, to není pouze místo pro ideální pasivní odpočinek žíznivců po slunci. Na své si přijdou také milovníci potápění u korálových útesů a surfování. Skutečná krása Hurghady podle názorů mnohých leží pod vodou. A ten, kdo si zaplatí cestu k Rudému moři, by si měl alespoň jednou dopřát výlet do jeho hlubin. Fascinující je také poušť, která začíná hned za hlavní ulicí.

Hurghada nabízí menší či větší supermarkety v blízkosti hotelů. Jako houby po dešti se rozrostly také internetové kavárny. Určitě nikdo si nenechá ujít toulky po orientálních bazarech, posezení při pravé arabské aromatické kávě skardamonem, horkém či studeném osvěžujícím ibiškovém čaji karkadé" nebo u voňavé vodní dýmky, třeba smeruňkovou, jasmínovou či datlovou příchutí. Nebojte se smlouvat, to patří ke koloritu a jen málokdy je první vyvolávací cena tou konečnou. Rovněž se neostýchejte vychutnat si šálek kávy nebo čaje s čerstvou mátou, který vám v krámku nabídne prodavač.

Rozlehlé písečné pláže jsou dobře udržované a ve většině případů jsou slunečníky a lehátka s ručníky zdarma. V Hurghadě se nudit nebudete. Možnosti příjemně stráveného večera nebo nočního života jsou pestré: toulkami uličkami starého města počínaje přes orientální diskotéku až po posezení v některé z restaurací, kaváren či bister. Doprava v Hurghadě je snadná. Městečkem jezdí desítky malých transportérů zvaných hob hob". Občas to s pasažéry pěkně kodrcá a turisté musí vytrpět" z rádia se hlasitě linoucí zvuky arabského popu habibi".

Přestože se letovisko hemží západními turisty, platí zde několik tabu pramenících z islámu. Na ten by měly brát ohled především ženy, které by neměly nosit odvážnější módu odhalující ramena. Mimo hotely totiž platí, že čím více žena ukazuje svoji kůži, tím méně ji arabští muži respektují. V Hurghadě podobně jako jinde v Egyptě platí nepsané pravidlo: nefotit vojenské objekty, policisty a mešity. Na domorodce zaměřte svůj aparát pouze s jejich svolením. Jinak riskujete vytažení filmu z fotoaparátu. A nezapomínejte na bakšiš". Právě kvůli spropitnému si naplňte kapsy jednopfundovými" bankovkami, snimiž je nutné počítat například pro nosiče zavazadel v hotelu nebo pokojského" (tuto u nás ryze ženskou profesi zde zastávají zejména muži).

Největším úskalím, které na vás v Egyptě čeká, je Faraonova msta": žaludeční a střevní potíže. Tady pomůže striktní dodržování obecně známých zásad: jíst jen to, co prošlo varem, ovoce loupat, nepít vodu z vodovodu a zříci se nápojů sledem. Není na škodu čistit si zuby balenou vodou, kterou si koupíte v obchodě za 0,5-1,00 eur.



Může se hodit



Smlouvejte, smlouvejte a zase smlouvejte. Toto pravidlo platí všude, kromě státních obchodů. Cestovat lze nejlépe sběrnými taxíky hob hob". Stojí to 4 pfundy



Speciality egyptské kuchyně



* ful - národní jídlo, tlusté hnědé boby pokapané citronem - existují různé varianty



* támiya - oblíbené krokety z fazolového pyré s česnekem, petrželí a cibulí



* hoummus - cizrnová pomazánka ochucená sezamovými semínky



* fitíra - něco mezi pizzou a omeletou, obsahuje něco pikantního, například sýr, nebo naopak sladkého, jako třeba rozinky



Jako dárek je nejvhodnější koření (můžete si vybrat z minimálně 50 druhů), obrázky z papyrusu, onyxové figurky, parfémy - pravé esence: například arabské noci" prý žádný muž neodolá