V dubnu vypluje jedna z největších lodí světa. Podívejte se

Kolik to stojí S Venturou se můžete vydat do Středomoří, na Kanárské ostrovy či do Karibiku. Ceny se liší podle sezony, destinace i typu vybrané kajuty. Například za 16denní plavbu do Karibiku ve druhé polovině října můžete zaplatit od 1 244 do 3 164 liber (cca 43 000− 108 000 Kč). Více o lodi Ventura − ZDE.