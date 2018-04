V Davli bude rekonstrukce bitvy o most u Remagenu

Ukázku bitvy druhé světové války o Ludendorffův most u Remagenu, při které se americké armádě v březnu 1945 podařilo překročit Rýn, budou moci zájemci sledovat v sobotu 11. září v Davli v okrese Praha-západ. Kromě ukázek z bojů, které začnou ve 14:00 hodin, pořadatelé připravili doprovodný program. Lidé si budou moci od deseti hodin prohlédnout vojenská historická vozidla a v poledne začíná koncert známé country skupiny Taxmeni. Z Prahy se do Davle dá dostat běžnými železničními linkami i zvláštním parním vlakem, který vyjede v 10:00 z nádraží Praha-Braník. Dospělí za jízdu včetně vstupu na všechny akce zaplatí 160 korun, děti do dvanácti let 100 korun. Vstupenka na samotnou bitvu stojí 50 korun pro dospělé, děti boje zhlédnou za 30 korun.