V cirkuse 21.století zvířata nehledejte

Mohou se inspirovat, ovlivňovat a učit navzájem. Zde opravdu rozvíjíte své dovednosti a necháváte své nápady, aby poznali světlo světa. A to vše díky podpoře spousta organizací a firem Roundhouse supporters.

Zkušební prostor pro dramatický kroužek, hudební nahrávací studia, audiovizuální a zvuková technika na vysoké úrovni, odborníci, kteří rádi poradí. Jak název napovídá, celý prostor je kruhový a přímo ve středu je centrální "manéž", kde se střetávají umělci, kritici a diváci, aby si užili výsledek veškerého snažení a tvoření.

Manéži se říká The Hub. Prostor Hub je uzpůsoben, aby zde probíhaly výstavy, umělecké instalace, ale hlavně performance všeho druhu.

Zajímá Vás novodobé umění? Hledáte inspiraci, a nebo se chcete pobavit? Roundhouse je inspirativní, neformální prostor, kde se doslova pěstuje talent. Vypravte se do studií za uměním jako divák, nebo se sami zapojte a podělte se o své nápady.

Vstup pro mládež od 13 do 26 let zdarma a členství v klubu se pohybuje v řádech pár drobných. Zkušení lídři vás budou vést a inspirovat, naučí vás novým věcem a zapojíte se do projektů, které vás zaujmou.

Od 7. dubna do 16. května probíhá přímo ve víru uměleckých dílen a kurzů ve studiích Festival novodobého cirkusu. Kabaret, kejklířské umění, ohnivá show, nejohebnější akrobati světa a nevídané vizuální efekty. Mnohem víc na vás čeká v nabitém programu, který potrvá více jak měsíc a nabídne divákům spektakulární představení, jaká dosud neviděli. O svém představení se na rádiu BBC rozpovídal pionýr britské cirkusové scény Gerry Cottle.

Fantazii se meze nekladou a vy se budete jen divit, protože na festivalu v cirkuse rozhodně nenajdete cvičená zvířátka.

Dnes je show v manéži založena pouze na talentu a odhodlání účinkujících akrobatů. VisitBritain našla pro otrlé fanoušky novodobého umění video britského alternativního cirkusu - společnost Mutoid Waste, která bude vystupovat na festivalu se svými železnými příšerami a techno-punkovými klauny.

