V čínském kyberprostoru se válčí

Největší bezpečnostní aparát na Zemi se rychle zabydluje ve virtuálním prostoru a diktuje pětině lidstva, co ještě smí prohlížet, a co už je tabu. Každý, kdo by mohl ohrozit moc strany nad lidskými životy i mozky, se stává lovnou zvěří - demokraté, disidenti, separatisté, náboženská hnutí, pornografie a mnozí další. A podrážděná moc je nesmiřitelná. Neuposlechl jsi? Tvoje chyba, mazej za mříže. Jeden příklad za všechny: V polovině března šel na jihozápadě Číny na dva roky do vězení učitel Ťiang Š'-chua jen za to, že si během diskusního kroužku na internetu dovolil napsat větu: "Pryč s komunistickou stranou."

Pozor na Velkého bratra

Jak takový dozor vypadá v praxi, popsal nedávno jeden hongkongský novinář v časopise Asiaweek: "Posadil jsem se v největší čínské internetové kavárně Fej-jü poblíž pekingské univerzity a otevřel jsem oficiální stránku duchovního hnutí Fa-lun-kung, jež vládci v Pekingu považují za zlý kult," napsal. Stránka hnutí je jednou z tisíců, na niž mají Číňané zakázáno vstupovat. "Po chvilce se mi na obrazovce objevil vzkaz, že adresa je nepřístupná. Když jsem se pokusil znovu na ni klinknout, zjevil se za mými zády manažer, který má možnost kontrolovat, po čem návštěvníci surfují. 'Přestaňte s tím,' uvedl. 'Tady si nemůžete prohlížet reakční materiály.' Poté, co jsem přepnul na oficiální agenturu Sinchua, se uspokojil," psal novinář. S tím, jak se počet uživatelů webu v Číně lavinovitě šíří, stupňují i kybercenzoři úsilí o kontrolu toho, co nazývají "černá a žlutá", tedy "závadných" politických informací a pornografie. Weboví operátoři a majitelé internetových kaváren byli upozorněni, že jsou odpovědni za monitorování aktivit svých zákazníků a za "protistátní" materiály, jež se objeví na jejich serverech. Přístup k západním zpravodajským stránkám je blokován.

Boj se nedá vyhrát

Na povrchu se zdá, že tvrdá kampaň slaví úspěch. Ovšem mnozí Číňané, zvláště mladí, už nestojí poslušně v řadě jako dřív a ostrá opatření se často míjejí účinkem. Stejně rychle, jak Peking staví nové a nové bariéry, nacházejí uživatelé způsoby, jak je podlézt či obejít. "Bitva o kontrolu v podstatě nekontrolovatelného internetu se nedá vyhrát. Je nemožné blokovat přístup na všechny 'závadné' stránky, neboť nových se rodí stovky denně," uvedl jeden pekingský student. Odhaduje se, že jen v Pekingu je dnes přes 1000 internetových kaváren. Zdaleka ne všechny jsou registrované. "Existuje mnoho internetových zapadáků na tajných místech," svěřil se student Li Mi-mao časopisu Asiaweek. "Musíš zaklepat, než vstoupíš, a musí tě tam uvést kamarád. Tady vládní pravidla neplatí." Nadšenci se prostřednictvím náhradních serverů dokážou hravě dostat i na zakázané stránky, jako jsou třeba CNN, bez obav z toho, že budou identifikováni státními slídiči. Internetová lavina se už nedá zastavit. A nejde jen o zisky mladých podnikatelů, kteří se honosí tím, že každému, kdo přijde, zřídí novou webovou stránku do deseti minut. Jde také, a možná především, o cestu k čínské budoucnosti.

Počet uživatelů

1995 10 000 2000 22 milionů 2005 100 milionů (odhad)

Internet změní Čínu

Počítače tak nechtěně upozorňují na zásadní dilema dnešní Číny: na jedné straně potřeba rychlé modernizace pomocí nových technologií, na straně druhé strach z toho, že vládnoucí elita díky nim ztratí kontrolu nad masami. "Peking by jistě rád dosáhl takového ekonomického boomu, který přinesl internet USA. Ovšem bez veškerých 'podvratných' idejí, s nimiž surfaři na síti dříve nebo později nutně přijdou do styku," uvedl Victor Koo z firmy spravující známý portál Sohu.com. "Úřady mají dilema," řekl William Ding, zakladatel Netease.com, jednoho z čínských špičkových internetových portálů. "Pokud neotevřou síť, ztratí ekonomiku. A pokud tak učiní, přijdou o kontrolu nad společností." Pravda ovšem je, že režim již o značnou část kontroly přišel. Před 20 roky byly státním tajemstvím telefonní čísla, o práci a bydlení rozhodovaly úřady a bylo téměř nemožné přestěhovat se bez jejich souhlasu jinam. A teď? Pro srovnání klinkněte třeba na netease.com: na obchodní stránce jsou k mání mobilní telefony. Na stránce zaměstnání nabízí Motorola práci v Šanghaji, jinde jistá slečna Liangová hledá k pronajmutí apartmá v Kuang-čou do 160 dolarů měsíčně. Na chatu se zájemce dozví, jak získat víza ke studiu v USA. A mnoho dalšího, o čem se generacím Číňanů ani nesnilo. Znalci Číny jsou přesvědčeni, že svoboda internetu bude dál nevyhnutelně vítězit nad totalitářskou kontrolou, což nakonec zemi promění způsobem, jaký si dnes stěží umíme představit. "Internet vnese do Číny obrovské změny, možná i politické," domnívá se Victor Koo.