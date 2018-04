V chrámu roste jeden z největších betlémů

Jezulátko, Panna Maria, Josef, andělé, pastýři, koledníci, salaš a komplexy domů - to je jen výčet ze tří tisíc figurek, které na ploše téměř pětatřiceti metrů čtverečních zpodobní biblický příběh narození Ježíše Krista. Tentokrát se tak uskuteční na pozadí malovaných kulis ztvárňujících Palestinu. "Máme dvě stavební varianty betléma. Jedna se odehrává na pozadí panoramatu Jihlavy a druhý je zasazen do historické Palestiny. Rok od roku se tyto varianty vzájemně střídají a letos vyšel čas na Palestinu," dodal otec Marek.Betlém bude v podobě, v jaké se představí na Štědrý den, k vidění do šestého ledna (tedy do Tří králů), kdy budou postavičky betléma doplněny ještě o figurky tří královských poutníků.