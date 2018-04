V Chorvatsku se můžete koupat i na začátku října. Tři NEJ ostrova Hvar

K návštěvě by vás ještě mohl zlákat žebříček 10 nejhezčích ostrovů světa od časopisu Travel and Leisure, kde se Hvar ocitl na pátém místě. Není divu, že ostrov láká nejen běžné turisty, ale i světové celebrity. Letos na konci léta sem zavítal například princ Harry.

Cesta na ostrov

Tip na dovolenou Prodlužte si léto v Chorvatsku. Vyberte si zájezd na dovolená.iDNES.cz a vyrazte ještě dnes.

Pokud sem budete cestovat autem, budete se muset nalodit na jeden ze dvou trajektů. Zatímco plavba ze Splitu trvá 2 hodiny, z Drveniku je to sice pouhých 20 minut, ale zase se vám protáhne cesta autem na jih pod Makarskou a následný přejezd ostrova. Obě varianty mají svá pro i proti a celkově to časově vychází přibližně stejně, pokud se ubytujete v západní části ostrova, kde je také většina hotelů a apartmánů.

Kdo pro cestu na ostrov zvolí trajekt z Drveniku, většinou po příjezdu do přístavu Sučuraj pokračuje po úzké silnici klikatící se po hřebenech směrem k městečku Jelsa. Na tento padesátikilometrový úsek počítejte s cestovní rychlostí 50 km/hodinu, to je limit platný pro většinu ostatních ostrovních komunikací. Život je tu oproti pevnině klidnější, což se netýká jen provozu na silnicích, ale poznáte to i podle mnohem pohodovější atmosféry na zdejších plážích.

Příjezd trajektem do přístavu Sučuraj Kostel v Bogomolje na východě ostrova

Východní polovina Hvaru je úzká jako čepel šavle a z hlavní silnice tu a tam padají k moři úzké přístupové cesty. Najdete tu kemp nebo pár osad s možností ubytování a také opuštěné či nepřístupné zátoky s pěknými plážemi. Tato oblast zvaná "Plame" byla vždy řídce osídlená a její vylidňování dokládají i zchátralé domy podél silnice. Za zastávku stojí například vesnice Bogomolje se starobylými domy a kostelíkem nebo Gdinj s malebným kostelem sv. Jiří ze 16. století.

Nejlepší koupání pro děti

Klesání k moři oznamuje, že se blížíme k městečku Jelsa, jednomu z hlavních turistických cílů ostrova. Jestliže nevyhledáváte hektický život nedalekého města Hvar a přitom nechcete bydlet na samotě, Jelsa je ideálním kompromisem. Navíc zde najdete jak písečnou pláničku s mělkou zátokou pro děti, tak i skalnaté pobřeží nebo zátoky s oblázkovými plážemi.

VIDEO: Ostrov Hvar - Chorvatsko Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Městečko samé je velmi malebné. Leží v zátoce a nad ní se zdvihá nejvyšší hora ostrova, 628 m vysoký Sveti Nikola. V okolí najdete také husté borové lesy i stráně porostlé pro Hvar typickou levandulí. A o zdejší mělké zátoce Mina s písečným dnem se říká, že je to jedno z nejlepších koupání pro děti v Chorvatsku.

Na místních vinicích můžete ochutnat víno, prošek nebo pálenku.

Blízko Jelsy leží vesnice Vrboska s marínou a nedalekým kempem. Kdo má kolo, může využít 5 km dlouhé pobřežní stezky spojující Jelsu a Vrbosku nebo se vydat na některý z okolních okruhů, vedoucích většinou do hor.

Jedním ze zajímavých výletů může být přejezd na jižní pobřeží, které s tím severním propojuje úzký, 1 500 metrů dlouhý tunel. Jelikož do úzkého tunelu se vejde jenom jedno auto, je zdejší doprava kyvadlově řízena semafory. Na druhé straně lze po panoramatické silnici dojet až do vesničky Sveta Nedjelja proslulé zdejšími víny. Vinice na jižních svazích prý dokonce poskytují nejlepší červené víno v Chorvatsku a ochutnat je můžete na některé z vinic podél cesty či na konci silnice v moderní restauraci se sklepem pod úrovní moře.

Výlet můžete zakončit koupáním v některé ze zátok pod silnicí nebo dojet do vesničky Zavala, kde je přístav, malá pláž i několik hospůdek.

Uličky starého města Hvar Travarica - destilát z hroznů s přísadou bylin - je jedním z typických suvenýrů.

Hektický Hvar

Největším magnetem návštěvníků je městečko Hvar, ležící na samém západě stejnojmenného ostrova. Největší město ostrova leží v zátoce chráněné od jihozápadu souostrovím Paklených ostrovů. Cestu sem můžete podniknout buďto po tzv. "nové silnici" vedoucí ze Stari Gradu tunelem, nebo se vyšplhat po staré cestě přes suché hory plné keřů a levandulových políček.

Centrum města tvoří náměstí s katedrálou sv. Štěpána a barokní zvonicí ze 17. století. Nad městem se tyčí pevnost Španjol ještě o sto let starší, odkud je samozřejmě nádherný rozhled. Cestou podél nábřeží se dojde k další památce, kterou je františkánský klášter s mariánským kostelem z 15. století. U kláštera se nabízí jedna z mála pláží. Mnohem lepší koupání se nabízí na některém z přilehlých ostrůvků, kam se dostanete lodí.

Pokud budete přesyceni ruchem na náměstí nebo hlavním nábřeží, zanořte se do úzkých uliček a objevujte zdejší kouzelná zákoutí nebo malé obchůdky či zapadlé restaurace. I když ceny v samotném Hvaru jsou doslova závratné, romantická večeře pod palmami doprovázená šploucháním vody a kolébáním bárek je zážitkem, na který se nezapomíná!