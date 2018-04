V českých horách už zřejmě začíná zima

"Od pondělka najedou na plný provoz všechna naše zimní střediska," přidal dispečer šumperských silničářů, kteří mají na starost převážnou část cest v Jeseníkách. Uvedl, že řidiči by měli při přejezdu hor počítat s tím, že mohou narazit

na sníh nebo namrzlé vozovky. "Už dnes v noci jsme kontrolovali, zda máme začít sypat, silnice však byly od předchozích dní s vysokými teplotami tak teplé, že na nich sníh po chvíli roztál," uvedl dispečer.

S týdenním zpožděním přijel Martin na bílém koni také do severočeských hor. Dnes ráno podle ústeckých meteorologů byla na Cínovci a Klínovci sněhová pokrývka

do dvou centimetrů. Měřící stanice v Tušimicích na Chomutovsku a v Doksanech na

Litoměřicku sice zaznamenaly ráno přízemní teplotu minus sedm stupňů Celsia, ale v následujících dnech očekávají meteorologové příliv teplejšího vzduchu. Dnešní ranní škrábání namrzlé jinovatky ze skel automobilů by se tak v nejbližších dnech

nemuselo opakovat. S příjezdem Martina na bílém koni začala zimní sezóna i teplickým silničářům. Podle informací jejich dispečinku zatím neměli problém se sněhem, ale s namrzlými silnicemi. Hlavní tahy na Cínovec a Moldavu proto již museli v sobotu posypat solí.