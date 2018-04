V Česku startuje největší seriál in-line bruslení ve střední Evropě

Program v Hradci Králové 10:00 START závodů školních štafet

děti do 11 let, 12–15 let (ročníky 1998 a mladší, 1997–1994)

(registrace: 9.00 – 9.30 hod.) 10:45 STARTY dětských závodů na 1 - 3 - 5 km

děti do 7 do 15 let) 12:00 – 13.00 volná vyjížďka pro příchozí 12:30 vyhlášení vítězů dětských kategorií 13:00 START Fitness Desítka pro hobíky

(registrace: 11.30 – 12.30 hod.) 14:00 START Štafeta

muž/chlapec + žena/dívka + dítě do 11 let (1998 a mladší)

(registrace: 12.30 – 13.30 hod.)

14:30 START Půlmaraton, OPEN Český pohár

(registrace: 13.00 – 14.00 hod.) Více na: www.lifeinline.cz