Premiový ski test poprvé v Česku: „ostré“ a krátké lyže už nejsou v módě

I přes adoraci “adrenalinového freeridingu” a zdraví prospěšného ski touringu naprostá většina lidí stále lyžuje po sjezdovkách, jež jsou dnes z velké části pokryté technickým sněhem. Běžný lyžař tedy logicky preferuje více či méně sportovní carvery, které snadno zatáčejí, třeba i v nižších rychlostech.

Tyto vlastnosti dnes zdaleka nereprezentuje jen slalomka. Jak říká šéfredaktor českého SKI magazínu Ondřej Katz, pro naprostou většinu rekreačních lyžařů jsou vhodnější pohodové, klidně i značně vykrojené univerzálky třídy allround nebo sport carver.

Zatáčejí skoro stejně snadno jako slalomky, ale dávají více stability, méně agresivity a celkově jsou orientované více na pohodu.

“Pokud jste se slalomkou spokojeni, protože na ní vždycky snadno zatočíte a vlastně vás to ani neunavuje, existují lyže, se kterými ve skutečnosti budete mnohem spokojenější,” tvrdí Ondřej Katz na základě svých dlouholetých zkušeností s testováním.

Slalomka už není IN

Kdo z nás vyřezává celý den krátké oblouky po hranách? Opravdu výborný lyžař to vydrží dvě hodiny ráno, pak jde domů, nebo si vezme jiné lyže. Hodně lyžařů se nakonec na slalomkách po zbytek dne více méně trápí. Když chcete jezdit delší oblouk, když potřebujete oblouk sesunout nebo máte chuť zkusit si měkký sníh vedle sjezdovky, na to všechno jsou tu vhodnější lyže, než je slalom carver.

Při pohledu do katalogů lyžařských firem celkem snadno zjistíme, co významní lyžařští výrobci v současnosti nejvíce prezentují. Jsou to všestranné lyže s větší či menší mírou sportovního naladění, ale vždy s širším polem využití. Kdysi téměř magické slovo RACE už nezní jako dřív. V centru pozornosti se vyhřívají zejména kvalitní sportovní univerzálky, ať už na sjezdovku, nebo ty širší, vhodné i do rozmanitých terénů. V těchto kategoriích se v posledních třech letech odehrál největší kvalitativní pokrok.

“Hodně firem má teď v kolekci drahou univerzálku, do níž poskládali to nejlepší, co ve fabrice mají. Materiály, technologie, design... Takové lyže se dobře prodávají, ale také z pohledu zákazníka klidně řeknu, že s nimi většinou neprohloupíte,” říká Ondřej Katz. Jeho osobní preference ale leží přece jen ještě o kousek dál, u širších allmountain lyží.

Allmountain i třikrát jinak

Jak zvolit správnou délku lyže? SkiTest Ohodnoťte realisticky a upřímně svoje lyžařské dovednosti. Průzkumy ukazují, že muži se rádi přeceňují, ženy se na lyžích naopak často podceňují. Potom se sami sebe ptejte: 1. Jezdím raději dlouhý, nebo krátký oblouk? 2. Jezdím rychle, nebo pomalu? 3. Jezdím raději na sjezdovce, nebo v terénu? 4. Kolik vážím? 5. Kolik měřím? (pořadí otázek odpovídá jejich důležitosti)

Podle výsledků DSV aktiv skiTESTU se jedná o zdaleka nejrozmanitější skupinu lyží. Platí to ale o testech všeobecně. Očekávání zákazníků jsou totiž v tomto segmentu velmi různá. A stejně tak přístup výrobců. Pořád dokola si všichni klademe otázku: Jak by ideální allmountain lyže měla vypadat?

Jednoznačnou odpověď na to nemá ani šéfredaktor SKI magazínu: “Pro Američana je to lyže, po níž sáhne odpoledne, když už je prašan rozježděný. Bude mít tak 10 cm pod botou... V Alpách stejným termínem označují lyže, které se v prašanu neztratí, snadno projedou každým terénem a úplně nezklamou ani na sjezdovce. No a my v Čechách máme na širších sportovních lyžích rádi to, že jsou spolehlivé na jakékoliv sjezdovce a k tomu mají schopnost zvládat také rozježděný, měkký sníh.” Proto v jedné kategorii najdeme lyže, co připomínají spíš rozšířené sport carvery, stejně jako trochu zúžené prašanovky. A všechno mezi tím.

“Někdy bych chtěl testovat jen allmountainy, vydržel bych to klidně celý týden,” vyznává se ze slabosti k širším lyžím Ondřej Katz.

Správná délka: nebojte se rozlišovat

Doba, kdy se všem bez rozdílu doporučovaly krátké lyže, je pryč. Tento příliš zjednodušený pohled na věc podle lyžařských odborníků připravoval řadu zkušených lyžařů o kvalitní zážitky. “Doba “krátkých lyží pro každého” souvisela s nástupem carvingu a následnou popularitou extrémně vykrojených lyží. Pokud si měl někdo vyzkoušet carving, pak to samozřejmě chtělo pořádně vykrojené, krátké lyže, na nichž se princip jízdy po hranách dobře demonstroval.

DSV aktiv skiTEST Tento test je silně orientován na spotřebitele, což se odráží jak ve skladbě kategorií testovaných lyží, tak v samotném způsobu testování. Garantem jeho vysoké kvality je Deutscher Skiverband, a také proto patří tento test k nejlepším testům sjezdových lyží v Evropě.



„Carvingová lyže ale automaticky neznamená krátká lyže,” říká Petr Hudec z Association of Czech Snowsports Instructors. Dlouholetý testér a člen Komise pro bezpečnost Německého lyžařského svazu Andreas König také přispěchal se zajímavým poznatkem: “Před pár lety jsme testovali, jak lidé na délku lyží skutečně reagují. Lyže jsme prostě přelepili, aby nikdo nevěděl, jak jsou dlouhé, nikdo to také nezkoumal, protože jsme od toho dokonale odvedli pozornost. A potvrdilo se to, co jsme předpokládali: všem se na lyžích jezdilo výtečně, přestože lyže byly většinou delší, než by si sami lyžaři zvolili.” Ukázalo se, že se lidé delších lyží bojí zcela zbytečně. A také že obecně délku řeší více, než jsou sami schopni rozpoznat.

Jistě nejde o to, abychom teď všichni zase začali jezdit na dlouhých lyžích. Vezměte ale v úvahu, že sportovní lyže se dnes často vyrábějí v délkách od cca 150 až do 185 centimetrů, což má bezpochyby smysl. Jste-li dobří lyžaři, začněte přemýšlet jinak a namísto univerzální délky “po bradu” si vyzkoušejte krátké i dlouhé. Nehledě na to, jak jste vysocí. Důležitější je, jak zdatní lyžaři jste, jak rychle na lyžích jezdíte a jaké druhy oblouků máte rádi.

“Když jste mistři krátkého oblouku, berte si tedy slalomky krátké. Obřačku si neberte ve 170 cm, na rychlou jízdu přece potřebujete dlouhé lyže. Když si hned vezmete lyže po bradu, nepoznáte svět,” uzavírá s úsměvem exkurzi do depa DSV aktiv skiTESTU Ondřej Katz.