V Českém ráji bude unikátní rezervace

Prachovské skály patří mezi jedny z nejnavštěvovanějších míst v Českém ráji.

Tuny bahna se po hromové ráně vznesly do vzduchu, obalily větve stromů, pokryly půdu široko daleko - odpálením nálože perunitu odstartoval minulý týden jedinečný ekologický projekt. "Trhavinou jsme uvolnili zanesenou hladinu rybníčku. Je to levnější a šetrnější než pustit do lesa těžké nákladní vozy a bagry. Byl to jenom první krok při budování šestihektarové rezervace, v níž chceme dokázat, že vůči přírodě je možno žít a hospodařit mnohem citlivěji," vysvětlil správce rezervace Tomáš Tomsa z občanského sdružení Alternativa 3000. Podle jeho představ vznikne v lese nedaleko Turnova ukázkové ekologické a vzdělávací středisko, které dosud nemá v tuzemsku obdobu. "Na malé ploše tu představíme všechny ekologické programy, jež v současnosti rozvíjejí ochránci přírody v Českém ráji, od využívání alternativních zdrojů energie přes lesní hospodaření až po ekologickou výchovu," prohlásil Tomsa. Ze zchátralého loveckého zámečku Rohanů, který stojí u vstupu do rezervace, vyroste přednáškový a promítací sál. Pár desítek metrů od něj postaví ochranáři několik solárních domů. "Jejich běžný provoz vystačí po celý rok se sluneční energií. Budovy musí být ze severní strany zasazeny do stráně a směrem na jih zstat odkryty. Vhodných míst je tu dostatek. Předvedeme i tepelné čerpadlo, jež bere energii přímo ze země, a založíme ukázkové pole rychle rostoucích dřevin vhodných pro využití v centrálních kotelnách. Tak se dají vytápět celé obce," řekl Tomsa. Lesem povedou cesty sypané kůrou a úlomky větví. "Půlmetrová vrstva kůry vytvoří podklad, po němž může bez problémů jezdit i plně naložený kamion," vysvětlil správce. Za nejdůležitější však považuje projekt ekologické výchovy. "Je mi jasné, že lidi předělat nelze, že nemá smysl po nich chtít, aby se vzdali pohodlí. Nepatřím mezi romantiky, kteří hlásají návrat na stromy. Ale chci ukázat, že aniž bychom se museli příliš omezovat, můžeme na přírodu víc myslet. Z hlediska fundamentalistů je to asi málo, ale pro mě jsou důležité i drobné kroky. Třeba přimět někoho, aby přemýšlel, jestli si koupí myčku na nádobí s příkonem 200, nebo 75 wattů, se spotřebou vody 25, nebo jenom 12 litrů. Největší smysl má učit takto myslet děti," míní Tomsa. Odhaduje, že na zbudování ekologické rezervace bude potřebovat patnáct milionů korun. "Projekt podporují ministerstva kultury a životního prostředí, obracím se na nejrůznější nevládní instituce a nadace. Věřím, že do tří let bude základ hotov," sděluje. Unikátní byl i odstřel rybníčku, který práce na projektu zahájil. "Měli jsme trochu obavy, protože bahno je krajně nesourodý materiál a je těžké odhadnout, jak se po výbuchu zachová. Ale všechno dobře dopadlo, rybníček se nám prohloubit podařilo," řekl Tomáš Mařík, který odstřel řídil.