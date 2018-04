V bývalém dole bude skanzen

11:36 , aktualizováno 11:36

Unikátní skanzen hornictví, jehož záměrem je představit havířská řemesla na rozsáhlém území od Sokolova po Ústí nad Labem, vznikne za několik let na Mostecku. Jeho první část by v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III měla být otevřena už v polovině roku 2003, asi o rok později má skončit příprava ostatních expozic. "Vznik muzea je rozdělený do pěti etap. Kromě bývalého hlubinného dolu, kde by měly být umístěné všechny technické památky včetně nejstaršího těžebního zařízení v republice, vznikne jeho další část i v horách, kde kdysi rozkvétalo dobývání kovových rud. V této části by se předváděly tradice, zvyky a obyčeje, spojené se životem a prací horníků v patnáctém a šestnáctém století," uvedla včera vedoucí referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Mostě Helena Přibíková.