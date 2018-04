V Bulharsku čeká pohostinnost a klidné moře

O Bulharsku, které pro starší generaci bylo přímo synonymem dovolené u moře a snovým tématem dlouhých zimních večerů, se toho dnes již také hodně dočteme.

Třeba že oficiálním názvem je Bulharská republika, že leží na východě Balkánského poloostrova, že hraničí s Jugoslávií, Rumunskem, Tureckem a Řeckem. Dále že nejvyšším pohořím je Rila (Musala 2925 m. n. m.).

Nebo že klima této země je ideální pro rodiny s dětmi a starší lidi, protože průměrná teplota v červenci dosahuje hodnot 21-24 °C, tudíž žádné přehnané pařáky. Naopak v zimě se tady neohřejeme, ale rozhodně taky nezmrzneme - průměrná teplota v lednu je -2 až +2 °C.

Bulharsko spadlo po 2. světové válce za železnou oponu a v roce 1946 se stalo Bulharskou komunistickou republikou. V roce 1991, kdy se rozpadlo sovětské impérium a dříve či později nastaly změny ve všech jeho satelitních státech, komunistická vláda skončila a od tohoto roku se Bulharsko stalo demokratickou zemí. Dosud však není členem rozšířené Evropské unie, takže místo eur by si měl člověk vyměnit raději místní měnu, jíž je lev.

Černé moře je azurové

Bulharsko láká našince především jako přímořská země, která k vodním radovánkám nabízí své Černé moře. Nikdo přesně neví, proč se toto moře nazývá právě Černým, ale jedním si můžeme být jisti - důvodem není to, že by bylo špinavé. Ani jeho barva není černá - většinou je azurová, v podvečer šedobílá.

Někteří tvrdí, že název je odvozen od smutku opuštěných lidí nad stovkami potopených a zničených lodí a jiných plavidel v tomto moři, které se hlavně v zimních měsících dokáže pěkně rozbouřit.

V létě však hladinu ozdobí sotva nějaká ta vlnka, takže kdo přijel do Bulharska k moři opalovat se a plavat, nemusí mít strach, že by ho nějaká ta vlna "spláchla". Černé moře je totiž jedním z nejklidnějších moří v Evropě. Také teplota vody je velmi příjemná - od června do září dosahuje v průměru 23 °C.

Moře v Bulharsku je bezpečné

Dovolená v Bulharsku je ideálním místem pro studenty a lidi s nižšími příjmy. Je to velmi pohostinná země a pro Čechy cenově výhodná. Také jazyk je podobný tomu našemu. A co se týče koupání, voda je čistá a pláže písčité, navíc bezplatné. Platí se však za půjčení slunečníků a lehátek ostatně jako všude.

V moři nežijí žádné nebezpečné "potvory", nesetkáme se tu ani s jedovatými rybami, ani s pálivými medúzami. Zato tu najdeme mnoho atrakcí a bohatá je nabídka vodních sportů (půjčovna vodních skútrů, windsurfingů, vodních kol, pro děti tobogany a skluzavky) a na své si přijdou i adrenalinoví turisté, kteří se mohou proletět na rogalu či si skočit padákem.

Nebojte se upírů

Spoustu lidí však kromě statického odpočinku na plážích či koupání v moři zajímá i místní historie, kultura a zvyky. Největšími městy u pobřeží je Burgas a Varna, ale i mnohá malá přímořská městečka se mohou pochlubit tisíciletou historií a zajímavými památkami.

A o čem se v souvislosti s tradicemi mluví nejvíce? O tradičním jídle a pití, o krásných ženách a ... o upírech. O nich se v Bulharsku nejčastěji mluví v souvislosti s rodinou, kde někdo neočekávaně zemřel - vysvětlovaly se tak nepochopitelná úmrtí blízkých.

Upírem se podle pověstí stával nejčastěji sebevrah, čaroděj či dítě, které se narodilo již se zuby, ale také to mohl být mrtvý, kterého někdo překročil nebo ho přeletěl pták. O půlnoci se zjevoval a sál krev zvířatům, ale také lidem. Měl svou původní zvířecí či lidskou podobu, objevit se ale prý mohl i jako kupka sena nebo sněhová koule. Nejsou však informace, že by se s ním v Bulharsku setkal nějaký turista.