V budoucnu by mohly ceny letenek výrazně poklesnout

17:13 , aktualizováno 17:13

Letenky pro mezikontinentální lety by se mohly výrazně zlevnit a cestující by v kovové troubě nemuseli trávit tolik hodin jako doposud. Vyplývá to ze závěrů jednání Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), které se uskutečnilo minulý týden v kanadském Montrealu. Země, které nejhojněji používají leteckou dopravu na severní polokouli, se dohodly, že v budoucnu budou více využívat vzdušné koridory přes severní pól. Tím by se podstatně zkrátily vzdušné cesty mezi Evropou, Severní Amerikou, Asií a Tichomořím. Kromě omezení délky letů by se tak mělo odlehčit houstnoucí letecké dopravě v jiných oblastech.