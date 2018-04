V Budějovicích se chystají slavit koněspřežnou dráhu

V příštích letech bude tedy v záhlaví budějovických slavností už navždy letošní motto Vivat koněspřežka! Jedinečný historický fenomén Budějovic a zároveň symbol technického pokroku, koněspřežka, se stane ústředním tématem života ve městě už pozítří večer, kdy na náměstí přijde kostýmovaný průvod konědopravců. Ti přijdou demonstrovat proti záměru radních vybudovat mezi Budějovicemi a Lincem koněspřežnou dráhu. Na tuto první část divadelního představení se mohou zájemci přijít podívat v deset hodin večer. Scénář letošních slavností pro Budějovice připravil František Zborník, který ještě jako starosta Vodňan stál u zrodu zdejších rybářských slavností a slavností Zlaté stezky a v posledních letech spolupracuje s organizátory Slavností pětilisté růže v Krumlově. "Městské slavnosti by měly být něčím víc než jen obyčejným jarmarkem. Ideální by bylo, kdyby působily jako jakýsi rituál, který v obyvatelích města budí pocit sounáležitosti a hrdosti na své město. To se myslím povedlo v Krumlově," oceňuje Zborník, který doufá, že podobnou tradici se podaří založit i v Budějovicích. "Koněspřežka by měla být hlavním tématem slavností i v příštích letech," dodává scénárista. Letošní slavnosti přenesou budějovickou veřejnost do roku 1824, kdy se městští radní rozhodli vybudovat koněspřežku. V sobotu ve tři hodiny odpoledne se na pódiu na náměstí odehraje inscenované zasedání městské rady, na kterém dostane slovo František Josef Gerstner, otec žadatele o císařské privilegium postavit koněspřežku. Ten bude názorně předvádět, jak se zjednoduší doprava. Jeho snění se zhmotní v průvod historických vozidel, který vjede přímo na náměstí - od velkých jednokolových bicyklů, přes motocykly, automobily až po moderní vozy a také letadla. Vpodvečer se pak zasedání rady promění v oslavu koněspřežné dráhy - průvod objede náměstí se symbolickými zastávkami - od Gmundenu až po Budějovice. U slepého ramene Malše pak večer začne tradiční benátská noc, kde nebude chybět hudba všech žánrů.