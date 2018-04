V Budapešti otevřeli Muzeum teroru

"Doufám, že oběti budou mít pocit malé rehabilitace, a ti, jejichž svědomí je zatíženo, budou mít příležitost k výčitkám," řekla ředitelka muzea Maria Schmidtová, která je poradkyní premiéra. "Muzeum by mělo pomoci našim dětem pochopit, co to znamenalo žít za komunismu," dodala.



Maďarští nacisté se podíleli na vyhlazení téměř 600.000 maďarských Židů a tisíců Romů. Maďarská tajná policie zde v podzemí v letech 1945 až 1956 mučila a zabila tisíce lidí, kteří odmítali spolupracovat s prosovětským režimem. Návštěvníci si mohou v muzeu projít nedávnou historii Maďarska, od nacistického období, přes nejtvrdší komunistickou etapu v 50. letech, sovětské pracovní tábory neboli gulagy, krátké brutálně potlačené povstání v roce 1956 až po pád komunismu v roce 1989.



Ve výstavních prostorách jsou stovky dokumentů, novinových článků, předmětů, dokumentárních snímků i záznamů rozhovorů s těmi, kdo přežili. Lze se tu seznámit s tím, jak vypadaly podzemní cely nebo místnosti, kde se vyslýchalo, i s mučícími

nástroji.