V britském „pubu“ podle bontonu

Jak si objednat

Jednoduše. Rozhodněte se co budete pít, svoje přání sdělte barmanovi nebo barmance u baru, kam vám váš nápoj také přinesou, oznámí vám jeho cenu, vy zaplatíte a … úkol splněn. Všimněte si základního rozdílu oproti restauracím na pevnině: nezakládá se účet a za konzumaci se platí ihned. Účtenky nejsou zvykem, dostanete je jen ve větších a modernějších pubech na požádání.

Spropitné?

Spropitné se v pubech obvykle nedává ani se neočekává. Tu a tam někdo z hostů prohlásí: "dejte si jedno na mě" – "have one on me" (myšleno jedno malé pivo) nebo "drobné si nechte" – "keep the change", ale k takovým situacím dochází pouze tehdy, je-li objednávka velká nebo pokud byl personál obzvláště ochotný.

Hotově, nebo kartou?

Obvykle se platí hotově, jen v některých větších restauracích přijímají kreditní karty za objednávky řekněme nad 5 liber (ale nejprve se zeptejte).

Kde budete pít

To je na vás. Vezměte si skleničku ke stolu nebo si ji vypijte ve stoje. Tomu druhému se říká "vertikální" neboli "svislé" pití.

Co si objednat

Volba je opět na vás. Ve většina pubů bude z čeho vybírat – pivo, ležák, víno, cider a oblíbené destiláty jako je whisky a gin. Není problém, pokud dáváte přednost nealkoholickým nápojům.

Tradiční pivo?

Většina pubů (avšak zdaleka ne všechny) nabízí tradiční pivo (nazývané také "real ale" – svrchně kvašené pivo anglického typu s přídomkem "opravdový"). Čepuje se ruční pístovou pumpou a je studené, ale ne chlazené. Určitě ho vyzkoušejte – na rozdíl od ležáku má mnoho různých příchutí.

Točené pivo se zpravidla podává v pintách (568 ml), ale objednat si můžete i půl pinty. Není nic pravdy na zlomyslných pomluvách o tom, že Britové pijí svůj zlatý mok "teplý". Tradiční pivo, které vám natočí, by mělo mít teplotu 13-15°C.

Jídlo v "pubu"

Do pubů se také s oblibou chodí na jídlo. Jsou méně formální než restaurace a obvykle také levnější. I u jídla obecně platí, že objednávání probíhá u baru a opět, spropitné se neočekává.

Nabídka v jídelním lístku se výrazně liší pub od pubu. Obecně rozšířený výraz "bar food" – "barové jídlo", často ve formě nápisu lákajícího ke vstupu do pubu, může znamenat téměř cokoliv, ale zpravidla zahrnuje steaky, omelety, steak and kidney pie (hovězí se zapékanými ledvinkami v těstíčku), lasagne a saláty nebo hranolky. Výrazy, které obvykle matou návštěvníky ze zahraničí, jsou "Ploughman’s Lunch" ("Oráčův oběd" ) a "Jackets" ("Kabáty").

To první představuje chléb se salátem (obvykle) a nakládanou zeleninou podávaný dále se sýrem nebo někdy s paštikou; to druhé jsou brambory pečené ve slupce a plněné například sýrem, pečenými fazolemi, tuňákem apod. V mnoha pubech dostanete tradiční British Sunday Lunch (britský nedělní oběd) sestávající z pečeného masa s brambory a zeleninou.

Posledním trendem je zavádění tzv. "gastropubů" – zařízení napůl cesty mezi puby a restauracemi, kde se spíše než na pití klade důraz na dobré jídlo připravené z místních a sezónních zemědělských produktů.

Kouření

Kouření je ve většině pubů dovoleno, ale mnoho pubů v současnosti zavádí nekuřácké zóny, zejména tam, kde se podává jídlo.

Poslední objednávka

Během posledních let jsou zákony kontrolující prodej alkoholu v Británii liberálnější, ale každý pub má přesně stanovené otevírací a zavírací hodiny. Puby obyčejně otevírají v 11 nebo ve 12 hodin a ve městech mnohé z nich zůstávají otevřeny do 23 hodin (v neděli do 22,30).

Některé puby ale zavírají v odpoledních hodinách. Před zavírací dobou obsluha někdy zakřičí "last orders" - poslední objednávky, ale není to její povinnost, proto raději sami sledujte čas.

Na zdraví (Cheers!)

Co pronést ke svým společníkům, když zdvihnete první sklenici k ústům? Britská kultura stolování má v tomto ohledu chudou slovní zásobu. Je běžné neříkat nic! "Good health" (přání dobrého zdraví) je spíše zastaralé a užívá se zřídka. Zdvižení sklenice a slůvko "cheers" je asi tak to nejlepší, co místní štamgast zvládne.

Přejeme příjemné zážitky při návštěvě pubů. Cheers!

Autor:

Geoff Brandwood, hnutí Campaign for Real Ale

Tip VisitBritain: Londýnský pivovar Meantime v srdci čtvrti Greenwich v ulici Penhall road, založený roku 1717, prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Na konci prvního čtvrtletí roku 2010 bude v jeho prostorách otevřen restaurant a bar. Na zákazníky zde čekají kvalitní belgické ležáky, které jsou uloženy jeden rok uvnitř 350-ti litrových sudů, nebo světlá anglická piva či pro konzervativní pivaře český Pilsner. Pivovar Meantime je kromě toho, že distribuuje nejznámější značky evropských piv, proslulý prodejem chmelových moků s ovocnými příchutěmi, kávového a čokoládového piva. Detaily naleznete na: www.meantimebrewing.com.

Naplánujte si cestu s VisitBritain Journey Planner.

VisitBritain fanouškům Británie doporučuje sledovat soutěže na Facebooku či Twitteru.

Další informace o Londýně a Velké Británii hledejte na www.visitbritain.cz.