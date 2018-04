V bratislavských restauracích chybějí halušky

Trávíte víkend ve slovenském hlavním městě, a tak vás logicky napadne, že byste si dali halušky. Obě slovenské průvodkyně to zaskočí. Protože je nenapadne žádná bratislavská koliba s tímto pokrmem, zavelí: "Pojeďme do Limbachu." Vesničky vzdálené asi dvacet kilometrů od Bratislavy. Restauraci tam mají pěknou, stylovou. Kvůli svatbě ale zavřenou. Ačkoliv halušky v Limbachu určitě servírovali, my jsme se zklamaně vraceli do Bratislavy.

A co dál? Česká chuť na halušky se prostě nedala odbýt nějakým kuřecím steakem, který se na rozdíl od brynzové dobroty dal sehnat všude. Cestou zpět daly průvodkyně hlavy dohromady a začaly obtelefonovávat možné destinace našich chutí. "Nikdo tam nezvedá telefon." "Aha, máte tam svatbu." "Ne, ne, vepřový steak s broskví nechceme, máme chuť na halušky." Takto zněly jejich telefonáty, zatímco halušekchtiví turisté pomalu ztráceli naději.

Až někoho napadl spásný nápad. Na Hviezdoslavově náměstí je Slovenská restaurace. Kde jinde by měli mít halušky než tam! A opravdu měli. Dokonce asi na tři způsoby. A byly výborné. O tom, že nepatří mezi oblíbené pokrmy, svědčila i prázdná restaurace s národní kuchyní. Takže, pokud zatoužíte po haluškách, vydejte se přímo na Hviezdoslavovo náměstí.

Kdyby tam náhodou také slavili svatbu, tady je recept: 700 gramů brambor, 250 gramů hladké mouky, 200 gramů brynzy, 100 gramů slaniny a sůl. Brambory nastrouháme, slijeme vodu a osolíme. Přidáme mouku a uděláme těsto, které na prkénku nakrájíme na malé kousky. Ty zavaříme v osolené vodě. Na závěr uvařené kousky promícháme s brynzou a přelijeme kostičkami osolené slaniny.