V Botanické zahradě v Troji kvete unikátní banánovník

12:12 , aktualizováno 12:12

Lidé, kteří nyní zamíří do botanické zahrady v Praze-Troji, si mohou ve skleníku Fata Morgana prohlédnout zvláštní druh banánovníku. "Je to lotosový banánovník, který dorůstá do výšky jen jeden a půl metru," řekla mluvčí botanické zahrady Marcela Uhlíková.