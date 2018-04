V Bosně číhají na turisty různá nebezpečí

Bosny bez víz. Sarajevská vláda jednostranně zrušila vízovou povinnost pro občany České republiky. Spolu s Poláky a Slováky mohou čeští občané od počátku června do konce září cestovat do Bosny pouze s platným cestovním dokladem. České velvyslanectví v Bosně stejně jako v roce minulém upozorňuje zájemce o cesty do Bosny a Hercegoviny na řadu závažných rizik. Tato balkánská země i pět let po skončení války není zcela standardní turistickou destinací - jakou je například sousední Chorvatsko, varují poněkud ustrašení čeští diplomaté.