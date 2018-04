V Blansku mohou turisté navštívit kostelík z Podkarpatské Rusi

Kostelík pochází z obce Nižné Seliště a byl zasvěcen pravoslavné světici Paraskivě. Jeho stavba začala roku 1601, dokončen byl o 39 let později. Kostelík byl do Československa přivezen v roce 1928 jako exponát pro brněnskou Výstavu soudobé kultury. Do Blanska se dostal o osm let později. Dnes slouží Církvi československé husitské a Českobratrské církvi evangelické. Letos 8. června

obyvatelé Blanska oslavili 400. výročí položení jeho základního kamene.

"Tato unikátní památka otevřena vždy ve středu a sobotu od 15 do 18 hodin, v pátek od 16 do 20 hodin a v neděli od 8 do 10 hodin," řekla Havlová. Pro větší skupiny turistů může být památka otevřena i jindy, zájemci se ale musejí přihlásit v

turistické informační kanceláři Blanka v Rožmitálově ulici.