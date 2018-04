V Biarritzu si lidé chodí zaplavat do oceánu

Teplé počasí potrvá podle meteorologů ještě nejméně týden. Výraznější ochlazení by mělo přijít až po 10. únoru. O víkendu by se denní teploty měly znovu pohybovat mezi 12 až 16 stupni. Teploty přes 10 stupňů potrvají určitě do příští středy. Zima se ale ještě vrátí. Asi od poloviny února by se mělo ochladit. Jak velké ochlazení to bude a jak dlouho vydrží, však zatím odborníci nevědí.