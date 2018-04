V Beskydech pozor na náledí!

Čerstvý sníh by mohl připadnout už dnes, vydatnější sněhovou nadílku záchranáři očekávají do týdne či 14 dnů. Podle Kozáka by letos měly fungovat lyžařské vleky ve všech sportovních a rekreačních střediscích Beskyd. Výjimkou je pouze Lysá Hora, kde bude jezdit zřejmě jen malý vlek.



Horská služba Beskydy má šest stálých záchranářů, kterým mají vypomáhat čtyři sezónní pracovníci. Na víkendy přislíbilo pomoc asi 80 dobrovolných členů horské služby. Na rozdíl od svých kolegů v Jeseníkách či Krkonoších se ve službě musejí obejít bez psích pomocníků.