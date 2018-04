V Berlíně je muzeum druhé světové války

"Bohužel," dodává k tomu s úsměvem Peter Jahn. "Představte si, že by se to odehrálo někde v centu města. Dnes bych byl ředitelem muzea s přinejmenším trojnásobnou návštěvností."

Vedle budovy muzea parkuje ruský tank, za ní se jich skrývá dalších pár. Pocházejí ještě z doby, kdy bylo v kasinu zřízeno tzv. „Muzeum bezpodmínečné kapitulace fašistického Německa ve Velké vlastenecké válce 1941-1945“, propagační svatostánek sovětských bojových sil umístěných v NDR. Připomínalo vojákům vrcholné okamžiky z dějin Rudé armády. Tanky tu zůstaly, do historie vzájemných vztahů patří. Dnešní styl muzea je ale mnohem komornější.

Exponáty muzea představují autentické materiály: fotografie, dopisy, úryvky z deníků, oficiální dokumenty, filmové záznamy, záznamy rozhlasového vysílání atd. Z expozice je cítit hlavně lidská dimenze doby, osudy lidí, všední život uprostřed nevšední doby. „Bylo to válka, ve které zemřelo více civilistů než vojáků. Proto je potřeba věnovat civilnímu životu úměrně místa,“ objasňuje koncepci ředitel.

Nevyčíslují se tu počty mrtvých ani se nerozebírá vojenská technika. Zato je možné seznámit se například se způsobem nacistické propagandy, na vlastní oči spatřit plakáty a knihy konstruující v očích Němců sugestivní obraz méněcenných „podlidí“, či nacistické plakáty z dobyté Ukrajiny, na kterých pózuje Hitler-osvoboditel. Z deníku je možné vyčíst, s jakými pocity vstupovali sovětští vojáci na německé území po třech letech vyhlazovací války, která často zasáhla jejich rodnou vesnici, a k tomu si ze sluchátek pustit dejme tomu nahrávky písní, která obě válčící strany provázely na frontu.

Masovou popravu židů v Lotyšsku představuje soukromá fotografie pořízená přítomným vojákem. Snaha o co nejautentičtější podání doby má svůj důvod.“Je to téma, ke kterému vždy dopředu přistupujete s určitými pocity, nelze se od nich oprostit. My ale smíme představit jen holá fakta,“ vysvětluje Peter Jahn.

Muzeum disponuje skromným aparátem vědeckých pracovníků, kteří zpracovávají podklady pro práci muzea. Jeden z výsledků představuje například databáze táborů, ghet a vyhlazovacích míst na okupovaném území Sovětského svazu, kterou si návštěvníci mohou projít v počítači. Pod náhodně vybraným místem Globokoje v Bělorusku se skrývají následující údaje: tábor pro válečné zajatce, podřízen wehrmachtu, září 1941 – červenec 1944, 24 - 25 000 zajatců, mrtvých nejméně 10 000, žádné trvalé ubytování, nucená práce, kanibalismus. Strohá fakta často komentovat netřeba.

Hlavní sál kasina je pietně udržován tak, jak vypadal v okamžiku podpisu kapitulace. Samotný akt podpisu byl krátký a střízlivý, bez zbytečného patosu. Jeho účastníci dodnes defilují sálem tak, jak je zachytil černobílý dobový dokument, projekci je možno sledovat v horní části vysokého sálu. Za německou stranu se ho zúčastnili důstojníci Keitel, von Friedeburg a Stumpff, za Sověty maršál Žukov a maršál letectva britské armády Tedder. Svědky byli americký generál Spaatz a francouzský generál de Lattre de Tassigny. Konečný akt kapitulace potvrdil i vůči Rudé armádě kapitulaci ze 7. května, kterou se německá armáda vzdala západním mocnostem v zastoupení generála Dwighta D. Eisenhowera.

Kasino v Karlshorstu se po roce 1945 stalo sídlem sovětské vojenské správy a bylo to opět zde, kde sovětská armída 10. října 1949 předala státní plnou moc první vládě NDR. Zachována tu zůstala i pracovna maršála Žukova. Po jednání o staženích sovětských vojsk z území Německa se obě strany dohodly, že místo bude i nadále upomínat na pro obě strany citlivé dějiny německo-ruských vztahů ve 20.století.



Historie budovy muzea

1936 – 38 postaveno důstojnické kasino

duben 1945 kasino dobyto Rudou armádou, generální plukovník Bersar v něm zřizuje svůj hlavní stan pro řízení boje o Berlín

noc z 8. na 9. května oficiálně podepsána kapitulace německé armády

od r. 1945 úřední sídlo sovětské vojenské zprávy na území Německa

10. října 1949 přijímá vláda NDR státní plnou moc

1967 – 1994 Muzeum bezpodmínečné kapitulace fašistického Německa ve Velké vlastenecké válce 1941-1945

10. května 1995 otevřeno Německo-ruské muzeum Berlín Karlshorst

Otevřeno: úterý – neděle 10-18 hod.

Vstup zdarma, prohlídky možné po domluvě