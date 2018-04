V Belgii se nevyhne euru ani lahev piva

Horeca není jediná, kdo si chce s eurem usnadnit práci (a namastit kapsu) - místní banky zvyšují své poplatky a také ceny cigaret rostou. Při zavedení eura totiž nebude možné zaokrouhlovat ceny: respektive je to možné jen směrem dolů. O to se už unie postarala. Na belgickou veřejnost skutečný poprask kolem eura ještě čeká: teprve v dubnu rozešle vláda do pěti milionů domácností informační brožury a převodní list s výpisem nejobvyklejších hodnot v obou měnách.

Také 800 000 malých a středních podniků dostane od úřadů obsílku s výzvou, aby se začaly připravovat na euro - právě u nich se s novou měnou počítá nejméně. Pro většinu Belgičanů budou tyto akce první možností k důkladnějšímu seznámení s budoucí měnou. "Velká část lidí stále odkládá dobu, kdy bude nutné přizpůsobit se," říká ministr hospodářství Charles Picqué. Sám však přiznává, že i on se při nákupech dívá jen na cenu ve francích a euro opomíjí. Přitom ve velkých obchodech se všude uvádějí dvojí ceny. To je zatím dobrovolné, a tak se dvojí ceny v menších obchodech prakticky nevyskytují.

Vláda dává obchodníkům lhůtu do července - pokud bude nezájem lidí o novou měnu pokračovat, chce na podzim zavést systém dvojích cen jako povinný. Možná to bude nutné, jak naznačují výsledky vládní akce Eurolabel. Při ní se obchodníci písemně zavazují, že budou dbát o uvádění cen v eurech a slibují, že nevyužijí přechodu k měně euro pro zvýšení cen. Dosud se k tomu zavázal jen každý šestnáctý obchodník Belgie. Na podzim, od poloviny října do poloviny listopadu, také připadne "operace kasička" - banky a pošty budou lidem rozdávat plastové taštičky s výzvou, aby v nich odevzdali nepotřebné mince. Pokud se to povede, zmenší se hora kovových a papírových franků, které mají zmizet z oběhu mezi 1. lednem a 28. únorem 2002. Pokud ne, nastane nevídaný zmatek.