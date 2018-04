V Bavorsku se při slavnostech zabíjí drak

Oslavy letos začínají 5. srpna. V historickém průvodu kráčí dva tisíce postav v kostýmech, přes 200 koní, kapely, historické vozy, které odrážejí více než tisíciletou historii pomezního území. V centru celého dění stojí historická hra - boj s drakem.



Městem prošla osudově těžká staletí. Památky a staré stavby byly částečně zničeny, někde docela srovnány se zemí. Podnět ke vzniku tohoto pouličního divadla ale leží v temnotě.

Z dochovaných písemností je známo, že boj s drakem probíhá ve Furthu již přes 500 let. Během této doby se hra v podstatě vůbec nezměnila. Pouze byla zasazována do aktuální doby. Z jednoduché lidové bitky s netvorem se hra vyvinula v rytířské klání, jejímž vrcholem je vbodnutí rytířova kopí do dračí tlamy.



V první polovině 20. století hru zdramatizovalo několik autorů. Od roku 1952 se hraje v provedení spisovatele Josefa Martina Bauera. V lidové mluvě líčí osud hraničního obyvatelstva, předkládá nejčernější dějiny kraje v době středověkých husitských válek.

V minulých staletích se boj s drakem slavil v jarním termínu jako součást procesí Božího těla. Proto se někteří historikové domnívají, že by se mohlo jednat o starou křesťanskou hru o boji svatého Jiří s drakem.

V roce 1878 se hra vymanila z křesťanského rámce. Boj s drakem se totiž odehrával při procesích Božího těla a postupně se stal jejich osou. Proto není divu, že se klérus postavil proti této lidové hře. Boj s drakem se proto musel zcela vyloučit z církevních svátků a od roku 1879 tvoří samostatně "čas draka" páté roční období.