V asijských městech je nejdráže na světě

Londýn s čilým cestovním ruchem by možná nebyl tolik obležen turisty, kdyby věděli, že se nalézá jen o jedno místo níže než Oslo a uvnitř Evropské unie dokonce na první příčce. Mezi zeměmi se společnou měnou euro se dopředu vyhoupla také Paříž.

Cestovatelé by se měli orientovat spíše na východní Evropu a navštěvovat města jako Budapešť (121. místo) nebo Istanbul (110. místo). Na americkém kontinentu vítězí na plné čáře New York s číslem devět. Kdo chce jet za každou cenu do Spojených států, měl by se vydat do Atlanty. Tam náklady na živobytí tvoří jen 73 procent newyorských.

Nejlepší volbou je v současné době Austrálie díky slábnoucí domácí měně. Tento světadíl zaznamenal od minulého roku největší pokles v žebříčku nákladů. Například Sydney se propadla o osmnáct míst na 72. příčku. To značí posun od velkoměst jako Brusel nebo Milán k latinskoamerické Panamě nebo Montevideu