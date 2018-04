V Americe s eurem nepochodíš!

Všechno to začalo v Bostonu v pátek, kdy mi došla hotovost, kterou jsem prozřetelně vyměnil v Olomouci (400 dolarů). Od úterka jsem se pokoušel ve třech bankách vyměnit ty euro šeky na dolary, ale neúspěšně. V Citizens Bank řekli, že vůbec nemaji kurs, takže je neberou. V City Bank mě poslali taky do háje, tak jsem se je tři dny snažil směnit ve Fleet Bank. A to byly prosím cestovní šeky American Express!!! Ve Fleet Bank se mne na úvod zeptali, v jaké jsou měně. Po odpovědi, že v euro, úřednice opáčila, že rozumí, ale v jaké jsou tedy měně.

Když jsem vysvětlil, že je to společná evropská měna, řekla, ze se zeptá na ústředí. Zavolala tam a začala ten šek popisovat do telefonu: "No, je tam takový římský voják (vzdělaná, asi viděla Kleopatru), vedle je napsáno American Express a nad tím je takový jakoby divný písmeno 'e', který je dvakrát přeškrtnutý a pod tim je napsaný 200 euro, atd. atd.". Povolaná osoba v telefonu se opět zeptala, v jaké jsou měně. Po odpovědi, že v euro, mi úřednice řekla, že to už jsem říkal, ale že ten povolaný člověk v telefonu, člověk s nesmírným rozhledem, se táže, zda jsou ve francích, markách atd. No, co se na to dá říct???

Po asi dvacetiminutovém hovoru řekla, že šeky tedy vezmou, a vystřelila i, v jakém kursu: 0.86. Nicméně že už budou zavírat, ať přijdu druhý den. Nastal druhý den. Hned po ránu jsem naklusal a přibližně dvě hodiny si otvíral účet, člověk se v tom nevyzná, a tak čelí pojmům jako - Gold, Premier, Classic, checking, savings, cash reserve, nějaké automatické převody, šeky, platební karty a tisíce dalších sarapatiček. Poté úřednice opět začala shánět kurs. Vypadalo to na delší dobu, tak mi řekla, že když přijdu až za hodinu a půl, že to tak akorát stihne vyřídit. Po této pauze jsem tři čtvrtě hodiny ty šeky podepisoval. Přece jenom: na 103 šeky napsat jméno s příjmením, Fleet Commercial Bank a datum zabere nějaký čas.

Zhruba co deset minut vyšel ven z kanclu ředitel pobočky, řka: "How're you doing, huh?" Kdybych měl proklatě nízko zavěšený kolt, tak už je po něm. Poté oznámili: "Finally, now's the time to process the checks". A odnesli je. Tři lide se poté dopočítali třech různých čísel, takže nějakou dobu trvalo, než jsme se shodli, kolik jich vlastně je. To už bylo pět hodin odpoledne. Konečně vyšla úřednice a po dotazu, jak se mám (odvětil jsem, že mam křeče v ruce), mi oznámila, ze kurs je 0.83!!!! Jestli to přijímám. Den předtím měla Evropská banka kurs 0.898!!! Tak jsem řekl, že ne, vždyť je při větší sumě obrovský rozdíl. Ona řekla, že to je pravda, že ji to nepřekvapuje, ale že už zavírají a že může zkusit vyjednat jednorázový kurs v pondělí, protože je to velká částka. Na to mi druhá úřednice řekla, že ale už mám účet otevřený, a že jestliže něco nevložím, pak ho přes víkend zruší a budu to muset v pondělí absolvovat znovu.

Minimální vklad na každý účet je 25 dolarů. Řekl jsem, že už nemám skoro žádný peníze, jen ty šeky. Nabídli mi půjčku!!!!!! Nakonec jsem jim tam nechal svých posledních 50 babek a půjčil si od jednoho Itala. První úřednice pak řekla, ať tedy ty šeky donesu v pondělí, že to doděláme. Po vlídném podotknutí, že si je přece nebudu brat teď sebou do hostelu, když už jsou podepsány, takže je kdokoli může lohnout, mi nabídla pronájem bezpečnostní schránky do pondělí s tím, že mi to strhnou, až tam v pondělí ty šeky vložím. Uff! Tak se stalo. Dnes jsem tam strávil už jen pouhé dvě hodiny. Z toho ona přes půl hodiny s někým telefonovala na drátě, aby vyjednala ten kurs. Dali mně 0.86.