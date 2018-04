V Alsasku se pere německá preciznost s francouzskou ležérností

Jak do Alsaska Do Alsaska se dostanete autem přes Německo, cesta trvá maximálně šest hodin. Nejpohodlnější a nejrychlejší je ovšem letecká doprava. Letenku do Basileje získáte ve švýcarské letecké společnosti Swiss už za 1800 korun, přičemž v ceně jsou zahrnuty veškeré poplatky a je konečná. Příjemná cesta letadlem trvá lehce přes hodinku a na basilejském letišti můžete vystoupit rovnou na francouzskou stranu (kromě švýcarské a německé). Z letiště je to pak do Alsaska slabou půlhodinku autem po příjemné dálnici.